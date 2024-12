Die JSG Teglingen/Meppen/Schwefingen A1 rettet ganz spät einen Punkt

Das Spiel schien den Gästen einen Sieg zu bringen, doch in der letzten Minute stand es dank des zweifachen Torschützen Ahmed Eltayeb 2:2. Er erzielte zwei Tore nach einer Ecke. Den Herzlakern gelang das einmal und sie trafen einmal nach einem hervorragenden Umschaltmoment. Das gelang Lukas Schwalen in der 54. Minute. Sechs Minuten später brachte Lennox Günther Hartwig die Herzlaker sogar in Führung.