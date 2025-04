Die JSG Bawinkel/Clusorth-Bramhar/Brögbern A1 gewinnt in Rütenbrock

Es kommt aber oft vor, dass die Mannschaft, die über längere Zeit weniger gut war als der Gegner, ein Tor erzielt. So war es dieses Mal: ​​Alexander Grönniger erzielte früh das 2:0, doch dann verkürzten die Gäste durch einen Treffer von Leon Vehring auf 2:1, doch Tim Winkel sorgte in der 66, Minute für das dritte Tor der Hausherren. Dann startete die Mannschaft von Ludger Stafflage in eine starke Phase und es fielen noch drei weitere Tore. Es gab hin und wieder schöne Angriffe, allerdings muss man sagen, dass die Verteidigung der Rütenbrocker und Altenberger teilweise nicht wach war und nicht sehr solide stand. Stafflage war am Ende zufrieden und dachte ganz bestimmt ,,Zum Glück haben wir trotzdem gewonnen, und auch verdient.“