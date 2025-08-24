Die Joker in der Hauptrolle bei Wormatias Heimsieg

Worms. Kaan Özkaya mit seinem ersten Ballkontakt, Noah Maier mit seinem ersten Abschluss und als Krönung Bobby Edet, der aus rund 35 Metern zum Endstand trifft. Beim 4:1 (1:1)-Heimsieg des VfR Wormatia Worms gegen den FV Diefflen übernahmen die Joker der Wormaten die Hauptrollen. Ein Fingerzeig für die Breite im Kader und dafür, dass sich die „Startspieler” ihren Platz in der ersten Elf in jeder Trainingswoche aufs Neue behaupten müssen.

Gegen die Mannschaft aus dem Saarland brauchten die Wormser Oberliga-Fußballer jedenfalls, bis sie auf Touren kamen. Zwar vergab Mert Özkaya bereits nach rund 40 Sekunden eine riesige Torchance, als er aus fünf Metern am Gäste-Keeper Kai Zahler scheiterte, in der Folge waren jedoch die Gäste zielstrebiger und torgefährlicher. Auch Mittelfeldspieler Laurenz Graf sah eine durchwachsene Wormser Mannschaftsleistung in Durchgang eins. „In der ersten Halbzeit dürfen wir uns nicht beklagen, wenn wir noch ein oder zwei Dinger kassieren, so ehrlich müssen wir sein.” Doch obwohl mit Chris-Peter Haase und Fabian Poß beim FVD die „Tormaschinen” der Liga (gemeinsam 425 Oberligatore) angriffen, vergaben die Gäste reihenweise gute Chancen (6., 7., 13., 18., 20. und 27.). Nur einmal kam die individuelle Angreifer-Qualität der Saarländer zur Geltung, als Poß Wormatias Außenverteidiger Thomas Roetynck abkochte und im Strafraum von Schlussmann Tobias Edinger abgeräumt wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Fatih Günes souverän (35.). Dass Poß wohl aus einer Abseitsposition gestartet war, übersah der Schiedsrichter zum Leidwesen der Hausherren.

Wormatias Anzahl an Chancen in Hälfte eins war gering (drei). Dafür hochkarätig. Neben Mert Özkaya vergab auch Marc Nauth aus kurzer Distanz eine Mega-Möglichkeit (28.). Sein Mitspieler Laurenz Graf machte es nach Zuspiel von Nauth besser. „Zum Glück haben wir den einen in der ersten Halbzeit noch gemacht”, sagte Graf nach Abpfiff, der bei seiner Arbeit vorab sogar ein eigenes Tor spaßeshalber angekündigt hatte. „Das war bisschen der Wachmacher für uns.” Sein Tor beschrieb Graf, einer von Worms’ Besten an diesem Nachmittag, wie folgt: „Mein erster Schuss wurde abgeblockt, aber ich hatte Glück, dass der Ball mir nochmal vor die Füße fiel. Und dann lasse ich ihn mir eben nicht mehr nehmen.“

Glück benötigten die Wormaten schlussendlich zwar nicht, dafür aber Geduld. Denn die Wormser wurden von der Herangehensweise der Gäste, immer einen VfR-Innenverteidiger beim Aufbauspiel zuzustellen, überrascht und fanden deswegen lange Zeit zu keinerlei strukturiertem Passspiel. Beispiele: Rechtsverteidiger Malick Yerima, der dem Gegenspieler den Ball direkt in den Fuß spielte. Oder Leo Klein, der den Ball unbedrängt ins Aus passte. Oder Graf, der den Ball, weil er keine Anspielstation fand, nach einem überflüssigen Dribbling verlor.

Wormatia vergibt mehrere Hochkaräter in Hälfte zwei

Erst nach der Pause fanden die Wormser zu ihrem Spiel und hatten die zuvor wirbelnden Offensivakteure der Gäste unter Kontrolle. Und VfR-Trainer Anouar Ddaou hatte an der Seitenlinie die richtigen Ideen. Unmittelbar nach seiner Einwechslung für seinen erschöpften Zwillingsbruder Mert, spielte Kaan Özkaya auf der für ihn eher ungewohnten Spielmacher-Position einen herausragenden Pass in den Strafraum zu Niklas Meyer. Und der Angreifer rechtfertigte mit einer sauberen Annahme und einem überlegten Abschluss seine erste Startelfnominierung mit dem Wormser Führungstreffer (55.). Kleiner Schönheitsfleck: Wie auch Nico Jäger (65.) und Graf (72., „Ich hätte schon noch gerne ein zweites Tor gemacht”) vergab auch Kaan Özkaya eine riesige Torchance, in deren Folge der auffällige Marc Nauth noch am Pfosten scheiterte (58.).

Also war für die „Entscheidung” eben wieder ein Joker gefragt und Noah Maier bejubelte nach einem tollen Solo von Abwehrchef und Kapitän Altin Vrella und einer perfekten Steilvorlage seinen Premierentreffer (86.). Doch es ging noch besser. Weil Gäste-Keeper Kai Zahler zu weit vor seinem Tor stand und Wormatia-Stürmer Bobby Edet, natürlich eingewechselt, das bemerkte, zog der Angreifer aus rund 35 Metern einfach mal ab. Mit Erfolg (90.).





