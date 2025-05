Die JFG 3 Schlösser-Eck stellt sich neu auf

FuPa: Wie ist es damals dazu gekommen, dass Du bereits im Alter von 18 Jahren ins Trainergeschäft eingestiegen bist?

Ben Birzer: Ich möchte anderen Leuten gerne etwas beibringen und ich weiß, dass es einen Mangel an Übungsleitern gibt. So hat es sich ergeben, dass bei meinem Heimatverein dem ASV Burglengenfeld ein Trainer in der F-Jugend gesucht wurde. Ich war während meiner Zeit in der Jugend selbst froh, wenn ich gute Trainer hatte. Mein Ziel war es, gute, technisch starke Mannschaften auszubilden. Wenn man sich ansieht, wo diese Spieler jetzt spielen, dann ist mir das auch gelungen.





Nach vielen Jahren als Trainer wechselt Du jetzt in die sportliche Leitung. Was waren die Gründe dafür?

Der wichtigste Punkt für mich ist die zeitliche Flexibilität. Als sportlicher Leiter hat man nicht so viele Pflichttermine in Form von Trainings oder Spielen, wie als Trainer. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ich beruflich in Ismaning am Internationalen Fußball Institut in leitender Position tätig bin und folglich die neue Aufgabe bei der JFG mit meiner beruflichen Situation sehr gut vereinbar ist. Bei der JFG möchte ich dieses Wissen transferieren und das Netzwerk aus dem Beruf nutzen. Dies lässt sich in einer Führungsposition, wie der als sportlicher Leiter, leichter umsetzen, als in der Position des Trainers.





Wieso hast Du Dich nun entschieden Deine Laufbahn bei der JFG 3 Schlösser-Eck fortzusetzen?

Die räumliche Nähe zu meinem Wohnort hat eine große Rolle gespielt. Zudem kenne ich schon das ein oder andere Gesicht der JFG und ich habe gesehen, dass die Leute hier wirklich etwas verändern wollen, was nicht immer so ist in den Vereinen. Diese Dynamik hat mir sehr gut gefallen und das möchte ich mit den Beteiligten so weiter fortführen. Es waren super Gespräche und wir sind sehr schnell auf einen Nenner gekommen.







Welche Ziele hast Du Dir für Deine Zeit bei der JFG gesetzt?

Wir müssen Strukturen etablieren, die nachhaltig wirken können. Man muss ein einheitliches Jugendkonzept von der D- bis zur A-Jugend erstellen. Es muss sich ein Alleinstellungsmerkmal herausstellen wofür die JFG steht. Die Leute müssen wissen, wenn sie den Namen der JFG hören, wofür der Verein steht. Wir wollen Schwerpunkte in den einzelnen Bereichen schaffen, um die Spieler und auch die Trainer bestmöglich zu entwickeln. Die Spieler sollen topqualifizierte Trainer zur Verfügung haben. Das ist ein Projekt, das auf Langfristigkeit ausgelegt ist und daran wollen wir uns messen.





Die Vorstandschaft der JFG 3 Schlösser-Eck ist sehr glücklich darüber, dass man mit Ben Birzer so einen erfahrenen Mann an Land ziehen konnte. 1. Vorstand Ernst Riedl erhofft sich von ihm eine Weiterentwicklung im sportlichen Bereich: „Ben wurde uns von Willi Petz, dem ehemaligen Trainer in Ramspau empfohlen. Wir haben uns zum ersten Mal getroffen und er hat bereits eine riesen PowerPoint-Präsentation gezeigt, die genau wie seine fachliche Expertise so einprägend war, dass ich mir gedacht habe, das ist was wir brauchen, um nicht nur die Spieler, sondern vor allem auch die Trainer besser machen zu können. Wir haben letztes Jahr begonnen viele Dinge anzustoßen und dies war das letzte Puzzlestück, um die Spieler bestmöglich weiterzubilden. Hierfür muss man was tun.“



Dem 2. Vorstand Andy Brandl war es wichtig, mit der Einführung eines sportlichen Leiters eine neue Struktur in der JFG zu schaffen: „Wir haben uns vorgestellt, dass wir von unten herauf die Basis schaffen wollen, damit wir in einigen Jahren wieder mit allen Mannschaften in der Oberliga spielen können und wir wie früher wieder einen dementsprechenden Namen haben.“