 2026-07-09T13:54:06.091Z

Totopokal

Die Jagd auf den Totopokal im Kreis München beginnt

Vom Münchner Norden bis in den Osten kämpfen die Teams von der C-Klasse bis zur Kreisliga am Wochenende des 08. und 09. August 2026 um den Einzug in die nächste Runde.

von Helmut Kampa · Gestern, 23:21 Uhr · 0 Leser

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Totopokal München
SV Lohhof
FSV Harthof
Gräfelfing
DJK Pasing

Am Wochenende des 08. und 09. August 2026 rollt der Ball in der 1. Hauptrunde des prestigeträchtigen Pokalwettbewerbs. Wenn David auf Goliath trifft, ist Hochspannung garantiert – denn der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze.

Hier ist der komplette Spielplan:
Samstag, 08.08.2026

  • 13:00 Uhr: FC Ukraine München – DJK Pasing
  • 15:00 Uhr: SC München Süd – TSV Turnerbund München
  • 15:00 Uhr: 1. FC Georgia München – FC Neuhadern München
  • 15:00 Uhr: Sportfreunde 03 Pasing – FC Fürstenried
  • 15:00 Uhr: SC Amicitia München – SpVgg Thalkirchen
  • 15:00 Uhr: SV Italia 1965 München – FC Fasanerie Nord
  • 15:00 Uhr: SV am Hart München – FC Eintracht München
  • 15:30 Uhr: TSV Maccabi München – SG Moosach/Bruck
Sonntag, 09.08.2026
  • 11:00 Uhr: Munich Irish Rovers FC – Münchner Kickers 2015
  • 11:00 Uhr: Afghanistan Motahed – SV Weißblau-allianz München
  • 13:00 Uhr: SC Bogenhausen/Schwarz-Blau – TSV Haar
  • 15:00 Uhr: Centro Argentino München – TSV Ebersberg
  • 15:00 Uhr: DJK Sportbund München-Ost – SpVgg 1906 Haidhausen
  • 15:00 Uhr: TSV Grafing – ESV München-Ost
  • 15:00 Uhr: SV Akgüney Spor München – FC Stern München
  • 15:00 Uhr: FC Hochbrück – TSV München 1954
  • 15:00 Uhr: SV Hohenlinden – SV Zamdorf 1974
  • 15:00 Uhr: MSV Schleißheim – TSV Milbertshofen
  • 15:00 Uhr: FC Maroc München – FSV Harthof München
  • 15:00 Uhr: FC Rot-Weiss Oberföhring – FC Phönix Schleißheim
  • 15:00 Uhr: SV Lochhausen München – SV Ampermoching
  • 15:00 Uhr: FSV München – FC Alte Haide - DSC München
  • 15:00 Uhr: SV Istiklal München – SV Lohhof
  • 15:00 Uhr: A.E. Galan Dachau – SV Günding
  • 15:00 Uhr: DJK Würmtal Planegg – SG FC Georgia/Neuaubing
  • 15:00 Uhr: FC Mainaustrasse – TSV Forstenried-München
  • 15:00 Uhr: SV Pyramiden München – FC Muschetarii
  • 15:00 Uhr: FC Husaria München – TSV Neuried
  • 15:00 Uhr: SC München – TSV Gräfelfing
  • 15:00 Uhr: Latino Munich – FC Alemannia München
  • 15:00 Uhr: BSC Sendling München – FC Teutonia München
  • 15:00 Uhr: ESV München – FC Hertha München 1922
  • 15:00 Uhr: SV Sentilo Blumenau – TSV München-Solln
  • 15:00 Uhr: FC Markt Schwaben – SV Gartenstadt Trudering
  • 15:00 Uhr: Putzbrunner SV – TSV Waldtrudering
  • 15:00 Uhr: FC Niksar Spor – SC Baldham-Vaterstetten
  • 15:00 Uhr: SV Schwarz-Weiß München – Fortuna Unterhaching
  • 15:00 Uhr: TSV Hohenbrunn – TSV Poing
  • 15:00 Uhr: SV Inter Taufkirchen – FC Biberg
  • 15:00 Uhr: SV K. Kermelikspor E.V. – MSV Bajuwaren
  • 15:00 Uhr: TSV Ottobrunn – TSV Trudering

>>>Hier gehts zum Spielplan