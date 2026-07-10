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Totopokal
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Die Jagd auf den Totopokal im Kreis München beginnt
Vom Münchner Norden bis in den Osten kämpfen die Teams von der C-Klasse bis zur Kreisliga am Wochenende des 08. und 09. August 2026 um den Einzug in die nächste Runde.
Am Wochenende des 08. und 09. August 2026 rollt der Ball in der 1. Hauptrunde des prestigeträchtigen Pokalwettbewerbs. Wenn David auf Goliath trifft, ist Hochspannung garantiert – denn der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze.
Hier ist der komplette Spielplan:
Samstag, 08.08.2026
13:00 Uhr: FC Ukraine München – DJK Pasing
15:00 Uhr: SC München Süd – TSV Turnerbund München
15:00 Uhr: 1. FC Georgia München – FC Neuhadern München
15:00 Uhr: Sportfreunde 03 Pasing – FC Fürstenried
15:00 Uhr: SC Amicitia München – SpVgg Thalkirchen
15:00 Uhr: SV Italia 1965 München – FC Fasanerie Nord
15:00 Uhr: SV am Hart München – FC Eintracht München
15:30 Uhr: TSV Maccabi München – SG Moosach/Bruck
Sonntag, 09.08.2026
11:00 Uhr: Munich Irish Rovers FC – Münchner Kickers 2015
11:00 Uhr: Afghanistan Motahed – SV Weißblau-allianz München
13:00 Uhr: SC Bogenhausen/Schwarz-Blau – TSV Haar
15:00 Uhr: Centro Argentino München – TSV Ebersberg