Die Infos zum Pokal-Kracher von Union Nettetal gegen MSV Duisburg

Kein Shuttleservice zum Spiel

Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal MSV Duisburg MSV Duisburg 19:30 live PUSH

Neben separaten Fanblocks und Eingängen gab es noch weitere Vorgaben. „Wir haben Auflagen bezüglich des Sicherungspersonals bekommen. Das ist aber auch geklärt und wird erfüllt. Genau wie die Parkplatzsituation“, berichtet Zitzen. Das Parken auf dem Grünstreifen an der Lobbericherstraße ist derweil verboten. Dafür steht im Gewerbegebiet Speckerfeld der Parkplatz der Spedition Holstieger als Parkfläche zur Verfügung.

Einen Shuttleservice wird es zur Sportanlage derweil nicht geben, weil dieser damals nicht genutzt wurde. Somit steht den Zuschauern ein Fußmarsch von 1,5 Kilometern bevor. Je früher man anreist, desto höher dürfte allerdings auch die Chance sein, dass man einen Parkplatz an der Sportanlage direkt findet. Ansonsten ist die Anreise mit dem Fahrrad oder zu Fuß eine gute Alternative für Gäste aus der unmittelbaren Umgebung.

Nettetal hofft auf ein "schönes Fest"

Gut 800 Gästetickets sind bislang verkauft. Für die MSV-Fans stehen zwei Getränke- und Grillstände zur Verfügung. Der Gästebereich wird hinten beiden Toren „abgezäunt“.

„Wir wurden damals in Duisburg gut empfangen und der MSV Duisburg hat sich als toller Gastgeber gezeigt. Genau das wollen wir auch sein. Wir wollen unseren Verein bestmöglich repräsentieren und auch zeigen, was wir in diesem Jahr vorhaben. Wenn es nachher reicht, in die Verlängerung zu kommen, nehmen wir das gerne mit. Trotzdem sind wir der große Außenseiter“, sagt Zitzen. „Am Ende des Tages wollen wir daraus ein schönes Fest machen. Es ist ein Pokalspiel und wir wollen den MSV fordern“, fährt er fort.

Tickets für dieses Spiel sind unterdessen ausschließlich online zu erwerben. Ein Vollzahlerticket kostet 14 Euro (ermäßigt zehn Euro). Hinzu kommt ein Euro Vorverkaufsgebühr. Heimfans können Tickets unter www.niederrheinticket.de/niederrheinpokal-sc-union-nettetal-msv-duisburg-tickets-heimbereich/ bestellen. Gästefans kaufen Tickets unter: niederrheinticket.de/niederrheinpokal-sc-union-nettetal-msv-duisburg-tickets-gaeste .