Die Holzheimer SG zittert bis zum Schluss

Die Holzheimer SG hält die Klasse – Foto: Hubert Wilschrey

Was für eine Erleichterung im Lager der Holzheimer SG. Die erste Saison der Vereinsgeschichte in der Oberliga war trotz einer starken Rückrunde bis zum letzten Spieltag spannend, und auch während der letzten 90 Minuten der Saison daheim gegen die SpVg Schonnebeck schwankte die Gefühlswelt der HSG-Verantwortlichen zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Denn zunächst sah es lange Zeit so aus, als sollten die Holzheimer ihr Schicksal gegen starke Schonnebecker selbst in die Hand nehmen und mit mindestens einem Punktgewinn für klare Verhältnisse sorgen. Doch dann kippte die Partie nach einem Platzverweis gegen Keeper Johannes Kultscher und ging 3:4 (3:2) verloren. Ab dem Moment waren die Neusser wieder von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen abhängig.

Im Vorfeld hatte sich zwar herausgestellt, dass es nur eine Konstellation gab, in der die Mannschaft von Trainer Jesco Neumann hätte absteigen müssen. Doch auch wenn Holzheim selbst zunächst führte, lief es auf den anderen Plätzen zeitweise auf diese Konstellation hinaus. „Von unserem Klassenverbleib hängt so viel ab. Dieser Spieltag kostet mich einige Lebensjahre. Immer für den Fall, dass wir noch verlieren, sind die anderen Zwischenergebnisse gar nicht gut für uns“, meinte Holzheims neuer Sportlicher Leiter David Rodriguez gegen Ende der ersten Spielhälfte. Zur Pause lag Jüchen in Uerdingen zurück, Monheim führte gegen Ratingen, Büderich gegen Baumberg, Frintrop gegen Dingden und Kleve lag in Homberg zurück. Hätten diese Trends bei der Holzheimer Niederlage bis zum Schluss Bestand gehabt, wäre die HSG mit ihren 41 Punkten in einen direkten Vergleich mit Frintrop und Jüchen geraten, den sie bei Punktgleichheit mit beiden Konkurrenten wegen eines minimal schlechteren Torverhältnisses verloren hätte. Der bittere Abstieg in die Landesliga wäre die Folge gewesen. Weil aber Jüchen die Partie in der Grotenburg überraschend noch drehen konnte und auch Kleve aus dem 0:1 im Homberg noch ein 2:1 machte, während Monheim, Büderich und Frintrop ihre Führungen in Siege verwandelten, kam es zum Dreiervergleich zwischen Holzheim, Frintrop und Kleve.

„Jungs, was guckt ihr denn da? Wir sind durch!“

Und in dieser Zusammensetzung hatte die HSG in Sachen direkter Vergleich nun mal deutlich die Nase vorne, so dass letztlich Kleve und Frintrop trotz ihrer starken Auftritte am letzten Spieltag absteigen müssen. Bei den komplizierten Rechenspielen trauten Holzheims Spieler dem Braten nach dem Schlusspfiff auf der Johann-Dahmen-Sportanlage nicht so recht und versammelten sich vor einem Laptop, um die finalen Ergebnisse auf den anderen Plätzen zu verfolgen. Erst als der scheidende Abteilungsleiter Michael Volz dazukam, sorgte er für Klarheit: „Jungs, was guckt ihr denn da? Wir sind durch“, sagte er. So wurde aus den zahlreichen Fragezeichen in den Gesichtern der HSG-Spieler nach und nach Gewissheit, gefolgt von riesiger Erleichterung. In der Folge bildeten alle Spieler und Verantwortlichen der Neusser noch mal einen Kreis, um das Happy End nach einer langen und kräftezehrenden Saison gemeinsam zu genießen.