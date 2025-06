Die Holzheimer SG steigt tatsächlich in die Oberliga auf

Die Holzheimer SG hat es geschafft: Vor der Saison war die HSG der Titelkandidat Nummer eins in der Landesliga, Gruppe 1, doch nach einem schwierigen Saisonstart stand Holzheim nur irgendwo im Mittelfeld. Es folgte der Trainerwechsel zu Jesco Neumann, der am letzten Spieltag tatsächlich noch den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein mit seiner Mannschaft feiern darf!

Am 34. Spieltag der Landesliga gab es einen Vierkampf, denn neben Holzheim hofften auch der FC Remscheid, der FC Kosova Düsseldorf und der DV Solingen auf den Sprung hinter dem VfL Jüchen-Garzweiler in die höchste Spielklasse am Niederrhein. Ein Doppelschlag vor dem Seitenwechsel sicherte der HSG die entscheidende 2:0-Führung: Simon Bünte traf aus kurzer Distanz (30.), Aram Abdelkarim verwandelte einen Freistoß direkt (37.). Gegner VSF Amern mühte sich zwar, kam aber selbst nicht zum Erfolg. Stattdessen sicherte Abdelkarim kurz vor Abpfiff mit seinem Tor zum 3:0 den Sieg und damit auch die so wichtige Vizemeisterschaft.

Die Holzheimer SG steigt gemeinsam mit dem VfL Jüchen-Garzweiler, Blau-Weiß Dingden und Adler Union Frintrop in die Oberliga auf. FuPa gratuliert zum Titel und wünscht viel Spaß beim Feiern! Die ausführliche Berichterstattung folgt später.

Das ist der Aufstiegskader der Holzheimer SG

Torwart: Johannes Kultscher (29), Tobias Schriddels (32)

Abwehr: Abdelkarim Afkir (32), Joel Aschenbroich (23), Simon Büchte (21), Nicolas Kiebel (22), Makan Konare (26), Tom Meurer (26), Fawad Mirzada (22), Amin Mohsen (22), Maurice Pluntke (31), Jan Schumacher (24), Joel Trotzki (24)

Mittelfeld: Aram Abdelkarim (30), Amin Azdouffal (21), Baran Bal (25), Emre-Ilhan Caraj, Dennis Höfling (21), Nico Kaufmann (21), Lucas Thierry Müller (21), Tim Nehrbauer (24), Maik Odenthal (32), Hamza Shraideh (21), Paul Wolf (22)

Angriff: Oguz Ayan (30), Yannick Joosten (27), Sinan Kurt (28), Justin Schiffer (20)

Zugänge: Johannes Kultscher (29, TuRU Düsseldorf), Tom Meurer (26, TSV Meerbusch), Nico Kaufmann (21, SG Grimlinghausen / Norf), Justin Schiffer (20, VdS 1920 Nievenheim), Nicolas Kiebel (22, 1. FC Viersen zg.), Fawad Mirzada (22, 1. FC Viersen zg.), Yannick Joosten (27, VfL Jüchen-Garzweiler), Maurice Pluntke (31, FC Wegberg-Beeck), Maik Odenthal (32, KFC Uerdingen zg.), Abdelkarim Afkir (32, FC Büderich), Aram Abdelkarim (30, TSV Meerbusch), Oguz Ayan (30, TSV Meerbusch), Tobias Schriddels (32, SC Kapellen-Erft), Sascha Polensky (52, TuRU Düsseldorf), Sinan Kurt (28, Vereinslos), Jesco Neumann (37, Vereinslos), Emre-Ilhan Caraj (FC Kosova Düsseldorf), Joel Aschenbroich (23, Wuppertaler SV), Luca Busch Garcia (19, VfB 03 Hilden), Robert Wilschrey (35, SC Kapellen-Erft), Anas El-Rifai (22, FC Büderich), Semih Zeriner (25, SV Sonsbeck), Sakaki Ota (29, VfB Homberg), Niklas Harth (23, TSV Meerbusch), Ryuji Kuwajima (24, Cronenberger SC)

Abgänge: Tim Müller (23, VfL Jüchen-Garzweiler), Milad Baneshi (26), Samir Derris (21, DJK Gnadental), Steven Dyla (27, DJK Gnadental), Seyedamir Ghezi (24, Germania Teveren), Maurice Heylen (35), Ryoto Inokawa (26, SpVg Frechen 20), Dominik Klouth (31), Jannick Michalsky (22, SV Weiden 1914/75), Timo Piel (21, VfR Büttgen), Aidan Sadeghi (23, ASC Neuenheim), Pascal Schneider (33), Sera Suzuki (21), Lionel Tchakounte (26, SSVg Heiligenhaus), Norbert Hainke, Thomas Rodoniklis (40), Ralf Schneider (58), Yakup Akbulut (22, TuS Reuschenberg), Salvatore Franciamore (42, SSV Delrath), Hiromasa Sato (29, SG Benrath-Hassels), Thomas Wirtz (28, TSV Bayer Dormagen), Nico Kaufmann (21, DJK Gnadental), Justin Schiffer (20, SC Kapellen-Erft)

Team-Verantwortliche der Holzheimer SG

Trainer: Jesco Neumann (37)

Co-Trainer: Christian Langner (37), Tim Nehrbauer (24)

Torwart-Trainer: Sascha Polensky (52)

Betreuer: Murat Mete (35), Ralf Schneider (58), Roman Eilertz (39), Norbert Hainke, Ralf Schmitz

Teammanager: Ramazan Mete (45)

Physiotherapeut: Sebastian Schramm, Lars Alex

Sportdirektor: Simon Büttgenbach (34)

Kapitän: Aram Abdelkarim (30)

2. Kapitän: Maik Odenthal (32)