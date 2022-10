Die Holzheimer SG schlägt Hilden deutlich Holzheim bleibt in der Fußball-Landesliga weiter stabil und sammelt fleißig Punkte. Am Sonntag gab’s daheim gegen den Tabellenzweiten VfB Hilden II den nächsten Sieg, der aber hart erarbeitet werden musste.

In der Vergangenheit hat die Holzheimer SG schon häufiger bewiesen, dass sie vor großen Namen nicht zurückschreckt. Den neusten Beleg lieferte sie am Sonntagnachmittag, als sie im heimischen Stadion an der Reuschenberger Straße den als Tabellenzweiten angereisten VfB Hilden II deutlich mit 5:2 (1:0) besiegte.

Doch so klar sich das Ergebnis am Ende auch liest, auf dem Weg dorthin hatten die Holzheimer ein hartes Stück Arbeit zu verrichten. Erschwert wurde die Angelegenheit dadurch, dass sich vor der Partie einige Spieler verletzt oder krank meldeten, so dass Trainer Hamid Derakhshan nicht seine Wunschformation aufs Feld schicken konnte und auch die Bank nicht so gut bestückt war wie gewünscht. So kam es, dass in der Schlussphase bei einer 3:2-Führung sogar Co-Trainer Patrick Becker für eine Einwechslung noch mal die Schuhe schnüren musste. Der ehemalige Oberliga-Kicker brachte aber offenbar noch mal positive Energie mit aufs Feld, denn wenig später machten die Gastgeber mit einem Doppelschlag von Steven Dyla und Fynn Reiß endgültig den Sack zu.

„Unabhängig von der Tabellensituation freuen wir uns über diesen Sieg. Wir haben ja schon häufiger gezeigt, dass wir es gegen die Topteams der Liga können“, sagte HSG-Coach Derakhshan. Der Weg zu diesem Erfolg war aber durchaus lang und mühsam. Denn die Gastgeber brauchten in der ersten Hälfte eine ganze Zeit, bis sie richtig in der Partie angekommen waren. Es war zwar ihr Plan, die Hildener das Spiel machen zu lassen, doch die füllten diese Rolle so gut aus, dass sie in der ersten halben Stunde klar dominierten und es der HSG durch frühes Stören und eine ordentliche Portion Aggressivität schwermachten, gefährlich nach vorne zu kommen. Weil aber auch die Defensive der Gastgeber gut stand, taten sich auch die Hildener schwer, zwingend zu werden. Die Chance von Malte Boermans in der der 20. Minute war ein erstes Signal der HSG, weitere gute Möglichkeiten folgten. Die letztlich nicht unverdiente 1:0-Führung fiel dann aber erst durch einen verwandelten Strafstoß von Tom Nilgen, danach ging’s sofort in die Pause.