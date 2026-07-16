Die Holzheimer SG holt noch einen Spieler Der neue Mann überzeugte den Fußball-Oberligisten in zwei Testspieleinsätzen. Am Samstag geht’s zur DJK Gnadental. Jüchen-Garzweiler testet bereits am Donnerstag. von RP / Dirk Sitterle · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Taylan-Keanu Kilic schließt sich der Holzheimer SG an. – Foto: Sfd

Weil er perfekt ins Beuteschema passt, das vorsieht, den großen personellen Aderlass im Sommer vor allem mit jungen, entwicklungsfähigen Fußballern aufzufangen, hat Oberligist Holzheimer SG noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Taylan-Keanu Kilic kickte in der vergangenen Saison in der Mittelrheinliga für den FC Pesch und die Sportfreunde Düren, kam allerdings nur auf insgesamt sieben Einsätze (ein Tor).

In Testspielen geworben „Bei uns hat er in den beiden Testspielen aber gut auf sich aufmerksam gemacht“, sagt David Rodriguez aus der sportlichen Leitung der HSG. Der 20-Jährige war sowohl gegen die U19 von RW Essen (3:2) als auch gegen den Landesliga-Neuling TSV Eller 04 zum Einsatz gekommen. Auch dieser Test vor heimischem Publikum ging mit 3:2 an die HSG. Der vom SC Kapellen gekommene Yamato Aoki traf zum 1:0, nach dem Ausgleichstor von Noah Karczewski brachten Goalgetter Oguz Ayan und der zuletzt für den TSV Meerbusch in der Oberliga tätige Ilyas Völpel die Gastgeber mit 3:1 nach vorne. Nabil Abdoun sorgte mit dem 2:3 kurz vor Schluss für den Endstand. Rodriguez: „Für diesen frühen Zeitpunkt der Vorbereitung ist der Leistungsstand absolut in Ordnung.“ Mit der Verpflichtung des für das Mittelfeld vorgesehenen Kilic’ sei der Kader jetzt zu, fügte der Ur-Holzheimer an. In weiteren Testspielen treten die Schützlinge von Trainer Sven van Beuningen am Samstag (Anstoß 15 Uhr) beim Landesligisten DJK Gnadental an, am Tag darauf kommt Mittelrheinligist Fortuna Köln II nach Holzheim (15 Uhr).

Zwei Siege für Jüchen Derweil ist Lokal- und Ligarivale VfL Jüchen-Garzweiler mit zwei Siegen in die Vorbereitung gestartet: Zunächst schloss die Truppe von Trainer Daniel Klinger ihr Gastspiel beim A-Ligisten SC Schiefbahn durch Treffer von Benni Schütz, Kevin Rubaszewski, Nico Rauschen (zuletzt A-Jugend FC Wegberg-Beeck) und Rückkehrer Fatlum Ahmeti mit einem lockeren 4:0-Erfolg ab, keine 24 Stunden später schossen Fatlum Ahmeti, Tim Kosmala-Mones (je zwei Tore) und Nico Rauschen einen 5:1-Sieg im Derby beim Bezirksligisten SpVg Odenkirchen (mit dem Ex-Jüchener Pascal Moseler) heraus. Am Donnerstag (19.45 Uhr) geht es für den VfL zum Bezirksligisten OSV Meerbusch und am Samstag (16 Uhr) besucht Landesligist Duisburger FV 08 die Anlage an der Stadionstraße in Jüchen. Nach zwei Spielen noch ohne Sieg ist Landesligist DJK Gnadental: Zum Start in die Testspielphase reichte es gegen den Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd daheim nur zu einem 1:1-Unentschieden. Gnadentals Führungstreffer durch Milos Jesic beantwortete Kai Wolfgang Ritter mit dem 1:1. Zwei Tage danach ging die Partie beim Oberliga-Absteiger VfB Homberg mit 1:3 verloren. Dabei hatte Oliver Wargalla die Gäste sogar in Führung geschossen. Auf das Heimspiel gegen Holzheim folgt tags drauf das Match beim Oberligisten FC Büderich (15 Uhr).