"Die hohe Intensität im Training ist der Schlüssel"

Der Bovender SV stellt die beste Defensive der Liga und holte im Jahr 2025 die meisten Punkte von allem Landesligisten. Die Formkurve stieg mit Coach Yannick Broscheit stetig an. Wir haben mit ihm im FuPa-Wintercheck gesprochen..

Erstmal sind wir zufrieden mit der Hinrunde und Platz 5. Es wäre vermutlich mit etwas mehr Konstanz ein besserer Platz drin gewesen. Mit der Chancenverwertung und dem Herausspielen waren und sind wir überhaupt nicht zufrieden gewesen. Unsere Defensive stand dafür wirklich sehr gut und deswegen haben wir die wenigsten Gegentore.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?

Am 19.01. geht es wieder los. Wir trainieren in der Vorbereitung wieder 4x + Spiel am Wochenende. Werden 3x auf den Platz gehen und eine Einheit Mittwochs im Gym machen. Testspielgegner sind VFV Hildesheim (würde ich schon als Highlight sehen), Hessisch Lichtenau, Sparta Göttingen und RSV Göttingen 05.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Erstmals überraschte, glaube ich, Kästorf alle mit ihrem Negativ-Lauf, sind jetzt aber zuletzt auch verdient weit nach oben gekommen. Gifhorn hat einen Lauf, überraschend aber wohl eher nicht. (Hätten wir mindestens ein Punkt holen müssen)





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Bemerkenswert/negativ, dass wir uns gegen die vermeintlich schwächeren Mannschaften oft anpassen und Punkte liegen lassen und gegen die Top-Teams gewonnen haben. Positiv ist aber, dass wir einen aktiven und vor allem meist attraktiven Fußball spielen, der nicht auf Glück ausgelegt ist. Die Jungs haben eine hohe Intensität im Training, das ist der Schlüssel.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Wir verfolgen weiterhin unser Ziel jeden Einzelnen besser zu machen und mit jungen Spielern zu arbeiten (top 5 Spielzeit waren 18 jährige), des Weiteren wollen wir natürlich gerne unter den top 5 bleiben und uns stetig auch als Mannschaft weiter entwickeln. Wir sind jung, aber dies darf nie eine Ausrede sein.



Wer wird Meister und warum?

Sollte Gifhorn ihren Lauf aufrechterhalten, können sie es schaffen. Vorsfelde fand ich gegen uns eigentlich noch besser, denen fehlte zuletzt auch die Konstanz.