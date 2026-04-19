 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielbericht

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Scharmbeck siegt in Lindwedel

Landesliga Lüneburg: Marvin Schulga trifft in Lindwedel doppelt

von Moritz Studer · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jörg Struwe

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Landesliga Lüneburg
Lindwedel-H.
SG SPA

Die Aussichten bleiben zwar überschaubar, aufgegeben hat sich die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen deswegen aber noch lange nicht. Mit dem Sieg beim SV Lindwedel-Hope nähern sich die Scharmbecker dem rettenden Ufer nochmal an.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
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Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel war Marvin Schulga der Matchwinner, der die Gäste mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße beförderte (53., 68.). Damit reicht Scharmbeck die Rote Laterne an den TSV Ottersberg weiter und verkürzt den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf fünf Zähler. Auf der anderen Seite bleibt Lindwedel zum neunten Mal in Folge sieglos und muss selber auch noch Punkte sammeln, um nicht selbst in einen Abstiegsstrudel zu geraten.