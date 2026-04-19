Die Hoffnung stirbt zuletzt: Scharmbeck siegt in Lindwedel

Nach dem Seitenwechsel war Marvin Schulga der Matchwinner, der die Gäste mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße beförderte (53., 68.). Damit reicht Scharmbeck die Rote Laterne an den TSV Ottersberg weiter und verkürzt den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf fünf Zähler. Auf der anderen Seite bleibt Lindwedel zum neunten Mal in Folge sieglos und muss selber auch noch Punkte sammeln, um nicht selbst in einen Abstiegsstrudel zu geraten.