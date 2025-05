„Die Hoffnung lebt weiter“ – Kirchseeon sendet mit Derby-Sieg Lebenszeichen im Abstiegskampf

Da waren es „nur“ mehr vier Zähler, die den ATSV Kirchseeon vom Relegationsplatz und der drohenden Fahrstuhlfahrt in die Kreisklasse trennen. „Die Hoffnung lebt weiter“, so ATSV-Coach Günther Lehner, der seine Mannschaft extrem kämpferisch auf das Heimderby gegen den TSV Oberpframmern eingestellt hatte und einen 2:1-Sieg bejubeln durfte.

Wobei er nicht die Führung im Auge hatte, für die Simon Ohlberger gesorgt hatte (13.). Es war vielmehr eine Szene aus der 26. Minute, an der sich die Geister schieden. Hamza Lekbiri steuerte alleine auf den ATSV-Kasten zu, als er im Laufduell von Daniel Albert knapp 20 Meter vor dem Tor regelwidrig gestoppt wurde. Notbremse oder „nur“ Foul? Schiedsrichter Axel Fleissner von Zastrow (SC Baldham-Vaterstetten) ließ Rot stecken, zeigte dem Kirchseeoner Gelb, weil zwei ATSV-Spieler noch in Nähe gewesen wären und eingreifen hätten können.

„Wir haben unser Soll in dieser Saison mehr als erfüllt.“

Andreas Lutz, Vorsitzender des TSV Oberpframmern, ist mit der Saisonleistung der Mannschaft trotz des verpassten Aufstiegs zufrieden.

„Das meine ich mit Spielglück“, erklärte Lehner, wohl wissend, dass die Partie in Unterzahl wohl anders gelaufen wäre. „Ganz ehrlich, Rot kann man für so ein Einsteigen schon geben. Der eine pfeift es, der andere eben nicht.“ So aber gelang den Gastgebern durch Loris Kormann (29.) das 2:0, mit dem man in die Pause ging. Mit Wiederbeginn wurden die Gäste offensiver. Und es dauerte nicht lange, da stand es 2:1. Nach einem Freistoß wähnten die Kirchseeoner Pframmerns Spielertrainer Florian Lechner im Abseits, reklamierten und schauten zu, wie der den Anschlusstreffer erzielte (51.).

„Da haben wir ganz klar gepennt“, kritisierte Günther Lehner sein Team. Der Fehler blieb aber ohne negative Folgen. Denn Kirchseeon kämpfte weiter um die kleine Chance im Wettstreit um den Klassenerhalt. „Wir wollten den Dreier einfach einen Tick mehr“, sagte ein erleichterter Kirchseeoner Coach. Kleine Hiobsbotschaft war die Verletzung von Christian Koepp. „Mal abwarten und schauen, wie schlimm es wirklich ist.“

Dass für Oberpframmern der Zug Richtung Aufstiegs-Relegation abgefahren sein dürfte, bedauerte Andreas Lutz nicht wirklich: „Wir haben unser Soll in dieser Saison mehr als erfüllt.“