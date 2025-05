Die C-Junioren des 1. FC Kleve haben den Klassenerhalt noch in der eigenen Hand. – Foto: Michael Gorke

Die Hoffnung lebt weiter für den 1. FC Kleve Niederrheinliga: Die C-Junioren des 1. FC Kleve verlieren mit 1:4, aber ein Relegationsplatz ist noch drin. Verlinkte Inhalte C-Niederrheinliga G2 B-Niederrheinliga B-Jun.-Grenzland SV Straelen 1. FC Kleve + 6 weitere

Die C-Junioren des 1. FC Kleve haben den Klassenerhalt in der Niederrheinliga nicht mehr in der eigenen Hand. Trotzdem darf sich das Team von Trainer Umut Akpinar nach der 1:4 (0:1)-Niederlage im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt berechtigte Hoffnungen machen, am letzten Spieltag, der am kommenden Wochenende steigt, noch auf Relegationsplatz acht zu klettern.

Sa., 10.05.2025, 15:00 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt 1 4 Abpfiff Den belegt derzeit mit zwei Zählern Vorsprung die DJK Arminia Klosterhardt, bei der das Akpinar-Team am kommenden Samstag, 15.30 Uhr, antreten muss. Mit einem Sieg würde der 1. FC Kleve am Kontrahenten vorbeiziehen. Er müsste allerdings auch darauf hoffen, dass die SpVg Schonnebeck, die punktgleich mit der DJK noch vor den Klevern steht, parallel gegen Stadtrivale SGS Essen verliert. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn die SGS wird alles daransetzen, Platz vier, der den direkten Klassenerhalt bedeutet, zu verteidigen.

Die verdiente Klever Niederlage gegen Bocholt ist daher zwar unschön, aber bedeutet noch nicht das Ende aller Hoffnungen. Den vier Bocholter Toren (21., 36., 43., 58.) hatte der 1. FC Kleve nur den Ehrentreffer durch Theo Boßmann (65.) entgegenzusetzen. „Wir hätten uns eine bessere Ausgangslage verschaffen können. Aber heute gab es nicht viel für uns zu holen. Im letzten Spiel gegen Klosterhardt werden wir uns gewiss nicht hinten reinstellen, sondern voll auf die drei Punkte gehen. Ob es dann reicht oder nicht, werden wir sehen“, sagte der Klever Co-Trainer Sezgin Erkis. VfR Warbeyen sorgt für Überraschung

Die C-Junioren des SV Straelen siegten bei der SpVg Schonnebeck mit 5:2 (4:1) und können nun am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Meister Rot-Weiß Oberhausen den direkten Klassenerhalt in der Niederrheinliga perfekt machen. Von einem frühen Rückstand in der siebten Minute erholte sich das Team von Coach Jeremie Dohrmann schnell. Der SVS sorgte noch vor der Pause mit den Treffern von Mats Prang (10.), Lenny Swiniarski (11.) und Fynn Eymael (30., 34.) für klare Verhältnisse. Nach dem Wechsel verkürzten die Essener noch einmal (55.). Doch Nathan Kwo stellte mit dem Schlusspfiff den alten Abstand wieder her.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbey­en, die in der Niederrheinliga Platz drei belegen, siegten überraschend klar mit 5:1 gegen den Tabellenzweiten FV Mönchengladbach. Den Führungstreffer durch Aimee Meyer (15.) hatten die Gäste noch ausgleichen können (22.). Doch nach der Pause setzte sich der VfR entscheidend ab. Lotte Harthoorn (48.), Lucy Aland (51.), Rosa Sattler (60.) und Fatima Diabate (69.) erzielten die weiteren Treffer. SV Straelen feiert die Meisterschaft In der Grenzlandliga der A-Junioren verbesserte die JSG SV/SGE Bedburg-Hau mit einem 1:1 (1:0) gegen den Tabellendritten 1. FC Kleve ihre Chancen auf den Klassenerhalt. Gislain Ngesang hatte die Gäste, die Relegationsplatz neun belegen, bereits nach vier Minuten in Führung gebracht. Der Klever Nachwuchs kam durch Mats Ernst (85.) spät zum Ausgleich.