Die Hoffnung lebt: Eichenau wahrt Chance auf den Klassenerhalt

FC Eichenau – Foto: Dieter Metzler

Der FC Eichenau siegt 2:1 gegen den TSV Türkenfeld. Damit ist die Entscheidung über den Abstieg aus der Kreisliga nochmal vertagt.

„Wir leben noch!“, jubelte Sebastian Schmeiser, Coach des FC Eichenau, nach dem glücklichen, aber letztlich auch verdienten 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den TSV Türkenfeld. Der Siegtreffer für die Starzelbacher fiel in der 85. Minute. Mit einer Punkteteilung wären der Eichenauer Abstieg und der Türkenfelder Klassenerhalt besiegelt gewesen. Somit fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag.

Den Ligaverbleib hat die Mannschaft von TSV-Trainer Wolfgang Reinhardt aber weiter in der eigenen Hand. Allerdings wartet am letzten Spieltag kein Geringerer als der Ligaprimus TSV Moorenweis. Die Eichenauer verkürzten den Rückstand auf den TSV Gilching II auf zwei Punkte und müssen am letzten Spieltag beim TSV Landsberg II gewinnen und auf Schützenhilfe von Schlusslicht Jahn Landsberg (gegen Gilching II) hoffen.

In einem kampfbetonten Landkreis-Derby war beiden Mannschaften die Bedeutung der Partie anzumerken. „Fußballerisch war es keine Augenweide“, meinte Türkenfelds Teammanager Fabian Holzleitner. Bei hochsommerlichen Temperaturen spielte sich das Geschehen zumeist zwischen den Strafräumen ab. Kurz vor dem Pausenpfiff von Referee Valentin Hägl (Polling) traf Richard Jackes zur Eichenauer Führung.

Nach Wiederbeginn sahen die 100 Zuschauer weiterhin zwei Mannschaften, die sich neutralisierten. Der kurz zuvor eingewechselte Sandro Ciamarella traf nach 66 Minuten zum viel umjubelten Ausgleich. Doch danach spielten fast nur noch die Hausherren. „Nach der Trinkpause haben wir den Faden verloren“, sagte Holzleitner über die Schlussphase. In der hatte Eichenaus Spielertrainer Sebastian Schmeiser ebenfalls noch ein Ass im Ärmel. Mit einem unhaltbaren 20-Meter-Hinterhaltschuss sorgte Joker Moritz Sander für Jubel im Eichenauer Lager. „Das war eine echte Willensleistung“, freute sich Schmeiser.