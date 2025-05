Die Hoffnung lebt

"Wir schauen auf unsere Leistungen und wenn es am Ende reicht, wäre das einfach nur super", sagt Tobias Schattschneider. Der Sportliche Leiter des FC hat rein gar nichts am Engagement der Kicker auszusetzen. Er ergänzt: "Und wenn es am Ende nicht reicht, dann ist es eben so. Wir wissen aber, dass wir stets alles getan haben, was in unserer Macht steht."

Eine immens große Hilfe auf dem Weg zum "Wunder Klassenerhalt" wäre ein Sieg am Samstagnachmittag beim 1.CfR Pforzheim. Vor Ehrfurcht wird jedenfalls kein Zuzenhausener Kicker erstarren, wenn dort ab 14 Uhr die Kugel rollt. In der Vorrunde hielten sie gegen den Favoriten stark dagegen und mussten sich knapp mit 0:1 geschlagen geben. Ein Blick in die Historie dieses Duells gibt zumindest ein klein wenig Extra-Hoffnung. Zweimal gastierte der FC zu Verbandsliga-Zeiten beim 1.CfR und beide Male gab es Remis.