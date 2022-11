Die Hoffnung lebt Landesliga Rhein-Neckar +++ Treschklingen will die Tuchfühlung zu den Nichtabstiegsplätzen halten +++ Für Kürnbach geht es um Schadensbegrenzung

Der 3:1-Sieg des SV Treschklingen gegen den VfB St.Leon vom Dienstagnachmittag gehört zweifelsohne zu den größten Überraschungen des bisherigen Saisonverlaufs. Somit hat die Elf von Trainer Ali Susan nicht nur bewiesen, dass sie auch besser platzierte Teams schlagen kann, sondern hat gleichzeitig den Rückstand auf das rettende Ufer verkürzt. Sechs Zähler sind es aktuell zum Relegationsrang, den die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal belegt. Um noch näher in Schlagdistanz zu kommen, wäre es wünschenswert, am Sonntag nachzulegen. Um 14.30 Uhr gastiert der SV beim Mannheimer Mitaufsteiger TSV Amicitia Viernheim. Zeitgleich spielt der TSV Kürnbach gar nicht einmal so weit entfernt beim FC Türkspor Mannheim. Auf dem Kunstrasen des Tabellenvierten erwartet den TSV ein richtig dickes Brett. Hier wird es für das Schlusslicht in erster Linie darum gehen, nicht unter die Räder zu geraten.

SV Treschklingen

Zuhause ist die Ausbeute mittlerweile ganz ordentlich. Zumindest wäre der Klassenerhalt in der Heimtabelle eher möglich als auswärts. Ein Zähler aus sechs Partien sind dagegen in der Auswärtstabelle zu wenig, um im Gesamtklassement große Sprünge zu machen. "Wir werden versuchen den Aufschwung mitzunehmen", sagt Susan vor dem Gastspiel in Viernheim und bezieht sich auf den verdienten Sieg gegen St.Leon. Er konstatiert: "Die schnelle 2:0-Führung nach sechs Minuten war ideal für uns und hat die Grundlage gelegt."

Im Südhessischen könnte es aber eine wieder komplett andere Begegnung werden. Viernheim ist sehr heimstark und wie Nußloch kein gewöhnlicher Aufsteiger. Der TSV ist gespickt mit erfahrenen Akteuren, die bereits höherklassig Erfahrung sammeln durften. Für Susan und seine Schützlinge ändert sich aber nichts im Vergleich zu anderen Auswärtsfahrten. Er sagt: "Das wird eine richtig schwierige Aufgabe für uns, bei der es wie so oft darauf ankommen wird, dass wir an unsere Leistungsgrenze kommen. Aber, egal wie man es dreht und wendet, am Ende müssen wir einfach auch mal auswärts gewinnen."

Nicht dabei helfen können Davide Andrade und Pascal Martin, die beide an einer Oberschenkelzerrung leiden. "Das sind zwei Stammspieler, die wir ersetzen müssen", so der Coach, der es aber gewohnt ist, immer wieder wichtige Leute ersetzen zu müssen. In einen Spieltag ohne Ausfälle zu gehen gab es bislang noch nicht für die Treschklinger. Für den Endspurt vor der Winterpause und die Rückrunde kann es aber sehr wichtig werden, in der Breite noch besser aufgestellt zu sein.

TSV Kürnbach