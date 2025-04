Die Hoffnung ist zurück: SV Pullach kämpft sich nach oben

Es sind noch vier Spiele offen und gefühlt geht die Saison für den SV Pullach jetzt erst so richtig los. Mit dem 1:0 (1:0)-Sieg beim VfB Hallbergmoos hat man sich nun wieder an die Relegationszone herankämpft und sogar der direkte Klassenerhalt ist im Bereich des Möglichen.

Hallbergmoos ist derzeit nicht der schlechteste Gegner für die Vereine, die dringend Punkte brauchen. Der Landesligist steht im gesicherten Mittelfeld und die letzten Ergebnisse ließen vermuten, dass man die Saison schon austrudeln lässt. Den Eindruck machten die Gastgeber dann auch, denn sie stellten die Gelb-Schwarzen nicht wirklich vor Probleme. Mitte der ersten Halbzeit standen die Hausherren einmal frei vor dem Tor, aber Keeper Leopold Bayerschmidt gewann das Duell mit Angreifer Krause.

Nach dem kleinen Schocker kamen dann die heißen Pullacher Minuten. Zuletzt hatte Verteidiger Christian Wimmer mit einem Fallrückzieher Aluminium getroffen und in Hallbergmoos probierte den Kunstschuss noch einmal. Diesmal wurde der Fallrückzieher vom Torwart parierte. Aus dieser Szene heraus gab es dann aber den Eckball für das Tor des Tages. Benedikt Holzmeier trat die perfekte Ecke und Innenverteidiger Lucas Wittstatt wuchte die Kugel per Kopf ins Tor. Dieser geniale Moment reichte für die drei Punkte. Dieser Sieg geriet dann auch nie mehr wirklich in Gefahr. „Wir haben es nur versäumt, das 2:0 oder 3:0 noch nachzulegen“, sagte später der Pullacher Trainer Vinzenz Loistl. Seine Mannschaft war trotz Abstiegskampf um guten Fußball bemüht und hatte auch deutlich mehr vom Spiel. Der Coach bemängelte nur, dass der letzte Pass nicht ankam und man zu wenig aus den vorhandenen Räumen machte. Aber Hallbergmoos war so harmlos, dass der Sieg nie wirklich in Gefahr geriet.