Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt beim TSV Neustadt In der Kreisliga A Odenwald erwartet der TSV Neustadt den KSV Reichelsheim und will dabei an seine zuletzt guten Vorstellungen anknüpfen, hofft Trainer Niko Kotsikas.

Odenwaldkreis. Moral, Zusammenhalt und Leidenschaft haben den TSV Neustadt zurück in die Erfolgsspur gebracht. Drei Spieltage vor Saisonschluss haben die Breuberger wieder Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen, nachdem sich die Mannschaft enorm steigern konnte und nun am Sonntag (15 Uhr) gegen den KSV Reichelsheim nachlegen will.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Drei Zähler sind es gerade mal zu einem Nichtabstiegsplatz, den derzeit Türk Breuberg einnimmt. „Unser Ziel ist es natürlich, den Nichtabstiegsplatz zu erreichen, nachdem wir in den letzten sechs Saisonspielen kräftig aufgeholt und auch überzeugende Spiele abgeliefert haben“, sagt Trainer Niko Kotsikas. Die Neustädter vergaben gerade in Hetzbach (0:1), gegen Gammelsbach (0:2) und Aufstiegskandidat Mümling-Grumbach (2:3) gute Gelegenheiten, ihr Punktekonto weiter aufzustocken. Letztlich war aber auch immer etwas Pech dabei, gerade wenn Kotsikas an das 2:3 gegen Grumbach zurückdenkt, wo seine Elf 2:0 führte, das dritte Tor nicht anerkannt bekam – und schließlich verlor. Dafür lief es gegen das Spitzenteam aus Rothenberg richtig gut, wo sich seine Elf mit 3:1 durchsetzte und den vielleicht wichtigsten Heimsieg in dieser Runde landete. Letzten Sonntag erkämpften seine Schützlinge ein 2:2 bei den heimstarken Finkenbachern, wo Emil Rus und Bastian Weis gemeinsam auf der Position vor der Kette ein bemerkenswert starkes Spiel absolvierten. „Seit wir wieder durchgängig und verlässlich mit der Mannschaft des Vorspieltages auflaufen können, liefern wir auch wieder starke Spiele mit guter Einstellung und Abstimmung“, sagt Neustadts Trainer.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr TSV Neustadt 1884 TSV Neustadt KSV Reichelsheim Reichelsheim 15:00
„Für mich ist wichtig, dass ich am Sonntag gegen Reichelsheim alle die Spieler zur Verfügung habe, mit denen wir die letzten sechs Spiele bestritten haben und die auch das neue Selbstvertrauen mit auf den Platz bringen. Was uns noch fehlt, ist eine größere Entschlossenheit im Verwerten von Torchancen. Wir wollen gegen den KSV Reichelsheim gewinnen, um uns noch eine Chance auf den direkten Klassenerhalt zu bewahren", sagt Kotsikas zur bevorstehenden Aufgabe.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr TSV Sensbachtal Sensbachtal SV Gammelsbach Gammelsbach 15:00

Das Derby zwischen dem TSV Sensbachtal und SV Gammelsbach ist schon seit Jahren eines der interessantesten in der Oberzent. Die letzten beiden Spiele (0:13 in Brensbach und 0:3 gegen Mümling-Grumbach) legen nahe, dass die TSV-Mannschaft zum Rundenende fußballerisch völlig von der Rolle ist und es ihr auch nicht gelingt, die sportliche Durststrecke so einfach zu beenden. Klarer Vorteil für die Freiensteiner.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr Türkspor Beerfelden Türkspor TSV Seckmauern Seckmauern II 15:00

Türk Beerfelden wird sich in der B-Liga neu aufstellen und auch konsolidieren müssen. Noch immer hat die Mannschaft einen ausbaufähigen Kader, der in dieser Rückrunde immer wieder Fitnessdefizite offenbarte. Deswegen wird es auch gegen die Kreisoberliga-Reserve vom TSV Seckmauern auch unglaublich schwer, denn die von Trainer Percy Schwinn verantwortete 1b kann das Gaspedal über die Gesamtstrecke voll durchtreten – und ist damit nur ganz schwer zu schlagen.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr TV Hetzbach TV Hetzbach KSG Vielbrunn Vielbrunn 15:00

Eine schwierige Begegnung steht auch für den TV Hetzbach an, der am Sonntag auf die Mannschaft trifft, die vielleicht die größte Moral mit auf das Spielfeld bringt und in der Rückrunde unter Beweis stellte, dass sie eigentlich nicht zu den Abstiegskandidaten gehört: Die Rede ist von der KSG Vielbrunn, die letzten Sonntag nur ganz knapp gegen den VfL Michelstadt mit 2:3 unterlegen war. Türk Breubergs zweiter Auftritt nach der Spielsperre

Türk Breubergs erster Auftritt in Reichelsheim war bemerkenswert, wenngleich er auch noch nicht mit einem Erfolg belohnt wurde. Das Versäumte ausgerechnet gegen die gut eingestellte SG Nieder-Kainsbach nachzuholen, wird nicht einfach. Zumal sich die SG in der Rückserie kontinuierlich steigern konnte. Die SSV Brensbach steht noch vor drei schweren abschließenden Spielen. Den Anfang macht der defensivstarke FC Finkenbachtal, der mit seiner Spielweise aus einer starken Kompaktheit heraus, dem frischgebackenen A-Liga-Meister einiges Kopfzerbrechen bereiten könnte. Beide Mannschaften haben nichts zu verlieren und können In der Kehl befreit aufspielen.