„Die Höhe geht so auch in Ordnung“

„Drittes Spiel innerhalb von sieben Tagen“, sagte Trainer Endrik Heberling nach der Partie, sah seine Mannschaft aber von Beginn an gut im Spiel. „Wir sind es sehr, sehr gut angegangen, sind sehr gut reingekommen, hatten viel Ballbesitz.“

Der Tabellenführer kontrollierte die Begegnung früh über längere Ballbesitzphasen. Der 1. SC Göttingen 05 II konzentrierte sich laut Heberling vor allem auf das Verteidigen und Umschalten. Gleichzeitig lobte der TSV-Coach die eigene Spielanlage: „Wir haben besonders in der ersten Halbzeit einen sehr guten Ballbesitz gehabt, mit viel Dynamik drin, viel Bewegung, auch ohne den Ball.“

Die Überlegenheit spiegelte sich auch im Ergebnis wider. In der 19. Minute brachte Hendrik Ziegner den Spitzenreiter in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Jona Lippenat auf 2:0. „Wir haben uns mit viel Spielfreude gute Torchancen erspielt“, sagte Heberling.

Kurz vor der Pause stellte erneut Hendrik Ziegner auf 3:0. Eigentlich schien der Gastgeber damit komfortabel auf Kurs. Doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verkürzte Ruben Tristan Ewert nach einer Ecke auf 1:3. „Leider kriegen wir ein Eckballtor gegen uns, das wir nicht ausreichend verteidigen“, sagte Heberling.

Die erste Halbzeit beschrieb der Trainer insgesamt als intensiv. „Göttingen 05 II war nicht darauf ausgelegt, jeden Ball einfach nur nach vorne zu schlagen, sondern die Ballgewinne, die sie hatten, auch fußballerisch auszuspielen.“ Dadurch sei eine hohe Nettospielzeit entstanden. „Der Ball war wenig im Aus.“

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Spiel allerdings. „Die zweite Halbzeit begann dann etwas zäh, wir haben nicht mehr diesen richtigen Spielfluss zu hundert Prozent hingekriegt“, sagte Heberling. Trotzdem blieb der TSV die aktivere Mannschaft und kam weiterhin zu Chancen, nutzte diese jedoch zunächst nicht konsequent.

Stattdessen brachte sich der 1. SC Göttingen 05 II erneut nach einer Standardsituation zurück ins Spiel. In der 71. Minute traf Tim Weese zum 2:3. „Es war wieder nach einer Ecke, sagte Heberling. Besonders ärgerlich aus seiner Sicht: „Bis dato hatten sie aus dem Spiel heraus keinen Torschuss.“

Durch den Anschlusstreffer wurde die Partie noch einmal offen. Die Antwort des Tabellenführers folgte jedoch schnell. Nur wenige Minuten später sorgte der eingewechselte Leo Johann Roy mit dem 4:2 für die Vorentscheidung. „Er hatte eine sehr gute Einzelaktion auf dem Flügel, zieht in den Strafraum rein und schießt den Ball ins Tor“, beschrieb Heberling die Szene.

In der Nachspielzeit stellte schließlich Leon Hardt nach einer Ecke den 5:2-Endstand her. „Von den Torchancen her und dem, was wir noch liegen gelassen haben, geht die Höhe so auch in Ordnung“, sagte Heberling.

Trotz des deutlichen Erfolgs blieb die Defensivarbeit bei Standards ein Thema. „Ärgerlich, dass wir nach Ecken zwei Gegentore gekriegt haben, aber daran müssen wir in Zukunft wieder arbeiten.“ Insgesamt überwog beim Tabellenführer dennoch die Zufriedenheit. „Wichtig war, dass wir ein gutes Spiel machen, dass wir einen guten Ballbesitz hatten und dass wir natürlich die drei Punkte mitnehmen. Das ist das, was am Ende entscheidend ist.“

Mit dem Sieg baut der TSV Landolfshausen/Seulingen seine Tabellenführung weiter aus und steht nun bei 66 Punkten. Der 1. SC Göttingen 05 II bleibt mit 33 Punkten im unteren Mittelfeld der Liga.

Für den Spitzenreiter geht es erst am 20. Mai gegen den SV Rotenberg weiter. Der 1. SC Göttingen 05 II empfängt bereits am kommenden Sonntag ebenfalls den SV Rotenberg.