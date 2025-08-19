Die höchsten Siege zum Saisonstart 2025/26

Dein einzigen zweistelligen Sieg im überkreislichen Fußball fuhr bislang der ambitionierte FC 96 Recklinghausen (Bezirksliga 9) ein. Zwei Klatschen kassierte der VfL Kemminghausen zum Saisonstart in der Bezirksliga 8 und dürfte in dieser Form kaum wettbewerbsfähig sein. Einen Sieg mit sieben Toren Unterschied gab es auch schon in der Landesliga 4, wo Aufsteiger ASK Ahlen seine Muskeln spielen lässt und an der Spitze thront.

Das sind die 25 höchsten Siege im überkreislichen Fußball zum Saisonauftakt: