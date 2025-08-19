Die höchsten Siege zum Saisonstart 2025/26

Dein einzigen zweistelligen Sieg im überkreislichen Fußball fuhr bislang der ambitionierte FC 96 Recklinghausen (Bezirksliga 9) ein. Zwei Klatschen kassierte der VfL Kemminghausen zum Saisonstart in der Bezirksliga 8 und dürfte in dieser Form kaum wettbewerbsfähig sein. Einen Sieg mit sieben Toren Unterschied gab es auch schon in der Landesliga 4, wo Aufsteiger ASK Ahlen seine Muskeln spielen lässt und an der Spitze thront.
Das sind die 25 höchsten Siege im überkreislichen Fußball zum Saisonauftakt:
Bezirksliga 9, 2. Spieltag
FC 96 Recklinghausen - DJK Adler Feldmark 10:0
Bezirksliga 8, 2. Spieltag
KF Sharri Dortmund - VfL Kemminghausen 8:0
Bezirksliga 12, 2. Spieltag
DJK SV Mauritz - TSV Handorf 8:1
Bezirksliga 8, 1. Spieltag
VfL Kemminghausen - Dortmunder Löwen 0:7
Landesliga 4, 1. Spieltag
ASK Ahlen - Borussia Münster 7:0
Bezirksliga 2, 1. Spieltag
VfR Wellensiek - TuS Leopoldshöhe 7:0
Bezirksliga 11
SC Reken - Vorwärts Epe 1:7
Landesliga 2, 1. Spieltag
SC Drolshagen - SuS Bad Westernkotten 0:6
Bezirksliga 6, 2. Spieltag
VfB Altena - SV Ararat Gevelsberg 0:6
Bezirksliga 7, 2. Spieltag
RW Mastholte - RW Westönnen 0:6
Bezirksliga, 1. Spieltag
SC Hicret Bielefeld - SuK Canlar Bielefeld 6:0
Bezirksliga 8, 2. Spieltag
Dortmunder Löwen - VfB Waltrop 7:2
Oberliga Westfalen, 1. Spieltag
RW Ahlen - Westfalia Rhynern 1:6
Bezirksliga 1, 2. Spieltag
SV Eidinghausen-Werste - TuS Ahmsen 1:6
Westfalenliga 2, 1. Spieltag
DJK TuS Hordel - Concordia Wiemelhausen 6:1
Bezirksliga 7, 1. Spieltag
SVE Heessen - DJK Vorwärts Ahlen 6:1
Bezirksliga 3, 2. Spieltag
FC Dahl/Dörenhagen - SC Borchen 0:5
Bezirksliga 11, 2. Spieltag
Westfalia Osterwick - SuS Stadtlohn 0:5
Landesliga 2, 2. Spieltag
SV Hohenlimburg - SpVg Olpe 5:0
Bezirksliga 6, 1. Spieltag
FC Hellas/Makedonikos Hagen - FC Wetter 5:0
Bezirksliga 7, 2. Spieltag
TuS SG Oestinghausen - BV Bad Sassendorf 5:0
Bezirksliga 7, 2. Spieltag
SuS Cappel - Warendorfer SU 5:0
Bezirksliga 7, 1. Spieltag
BV Bad Sassendorf - SpVgg Oelde 3:7
Bezirksliga 4, 2. Spieltag
VfL Bad Berleburg - FC Neheim-Erlenbruch 6:2
Bezirksliga 6, 1. Spieltag
Geisecker SV - VfB Altena 6:2