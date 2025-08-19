 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Bezirksliga 8-Aufsteiger KF Sharri (in Rot) deklassierte den VfL Kemminghausen.
Bezirksliga 8-Aufsteiger KF Sharri (in Rot) deklassierte den VfL Kemminghausen. – Foto: Andy Seiffert

Die höchsten Siege zum Saisonstart 2025/26

Diese Mannschaften durften schon Kantersiege feiern.

Dein einzigen zweistelligen Sieg im überkreislichen Fußball fuhr bislang der ambitionierte FC 96 Recklinghausen (Bezirksliga 9) ein. Zwei Klatschen kassierte der VfL Kemminghausen zum Saisonstart in der Bezirksliga 8 und dürfte in dieser Form kaum wettbewerbsfähig sein. Einen Sieg mit sieben Toren Unterschied gab es auch schon in der Landesliga 4, wo Aufsteiger ASK Ahlen seine Muskeln spielen lässt und an der Spitze thront.

Das sind die 25 höchsten Siege im überkreislichen Fußball zum Saisonauftakt:

Bezirksliga 9, 2. Spieltag

FC 96 Recklinghausen - DJK Adler Feldmark 10:0

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
FC 96 Recklinghausen
FC 96 RecklinghausenFC 96 Recklinghausen
Adler Feldmark
Adler FeldmarkAdler Feldm.
10
0
Abpfiff

Bezirksliga 8, 2. Spieltag

KF Sharri Dortmund - VfL Kemminghausen 8:0

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
VfL Kemminghausen
VfL KemminghausenVfL Kemminghausen
8
0

Bezirksliga 12, 2. Spieltag

DJK SV Mauritz - TSV Handorf 8:1

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
DJK SV Mauritz
DJK SV MauritzDJK SV Mauritz
TSV Handorf
TSV HandorfTSV Handorf
8
1
Abpfiff

Bezirksliga 8, 1. Spieltag

VfL Kemminghausen - Dortmunder Löwen 0:7

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
VfL Kemminghausen
VfL KemminghausenVfL Kemminghausen
Dortmunder Löwen
Dortmunder LöwenDortmunder Löwen
0
7
Abpfiff

Landesliga 4, 1. Spieltag

ASK Ahlen - Borussia Münster 7:0

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
ASK Ahlen
ASK Ahlen ASK Ahlen
Borussia Münster
Borussia MünsterBorussia Münster
7
0

Bezirksliga 2, 1. Spieltag

VfR Wellensiek - TuS Leopoldshöhe 7:0

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
VfR Wellensiek
VfR WellensiekWellensiek
TuS Leopoldshöhe
TuS LeopoldshöheLeopoldshöhe
7
0
Abpfiff

Bezirksliga 11

SC Reken - Vorwärts Epe 1:7

So., 17.08.2025, 12:30 Uhr
SC Reken
SC RekenSC Reken
Vorwärts Epe 1923
Vorwärts Epe 1923Vorwärts Epe
1
7
Abpfiff

Landesliga 2, 1. Spieltag

SC Drolshagen - SuS Bad Westernkotten 0:6

So., 10.08.2025, 15:30 Uhr
SC Drolshagen
SC DrolshagenSC Drolshagen
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten
0
6

Bezirksliga 6, 2. Spieltag

VfB Altena - SV Ararat Gevelsberg 0:6

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
VfB Altena
VfB AltenaVfB Altena
SV Ararat Gevelsberg
SV Ararat GevelsbergSV Ararat G.
0
6
Abpfiff

Bezirksliga 7, 2. Spieltag

RW Mastholte - RW Westönnen 0:6

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Mastholte
SV Rot-Weiß MastholteRW Mastholte
RW Westönnen
RW WestönnenRW Westönnen
0
6
Abpfiff

Bezirksliga, 1. Spieltag

SC Hicret Bielefeld - SuK Canlar Bielefeld 6:0

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SC Hicret Bielefeld
SC Hicret BielefeldSC Hicret
SuK Canlar Bielefeld
SuK Canlar BielefeldSuK Canlar
6
0
Abpfiff

Bezirksliga 8, 2. Spieltag

Dortmunder Löwen - VfB Waltrop 7:2

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
Dortmunder Löwen
Dortmunder LöwenDortmunder Löwen
VfB Waltrop
VfB WaltropVfB Waltrop
7
2
Abpfiff

Oberliga Westfalen, 1. Spieltag

RW Ahlen - Westfalia Rhynern 1:6

Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
1
6
Abpfiff

Bezirksliga 1, 2. Spieltag

SV Eidinghausen-Werste - TuS Ahmsen 1:6

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SV Eidinghausen-Werste
SV Eidinghausen-WersteSV Eidinghausen-Werste
TuS Ahmsen
TuS AhmsenTuS Ahmsen
1
6
Abpfiff

Westfalenliga 2, 1. Spieltag

DJK TuS Hordel - Concordia Wiemelhausen 6:1

Sa., 09.08.2025, 16:00 Uhr
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
6
1
Abpfiff

Bezirksliga 7, 1. Spieltag

SVE Heessen - DJK Vorwärts Ahlen 6:1

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
SVE Heessen
SVE HeessenSVE Heessen
DJK Vorwärts 19 Ahlen
DJK Vorwärts 19 AhlenVorw. Ahlen
6
1
Abpfiff

Bezirksliga 3, 2. Spieltag

FC Dahl/Dörenhagen - SC Borchen 0:5

Do., 14.08.2025, 19:30 Uhr
FC Dahl/Dörenhagen
FC Dahl/DörenhagenFC Dahl/Dörenhagen
SC Borchen
SC BorchenSC Borchen
0
5
Abpfiff

Bezirksliga 11, 2. Spieltag

Westfalia Osterwick - SuS Stadtlohn 0:5

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Westfalia Osterwick
Westfalia OsterwickWestfalia Osterwick
SuS Stadtlohn
SuS StadtlohnSuS Stadtlohn
0
5
Abpfiff

Landesliga 2, 2. Spieltag

SV Hohenlimburg - SpVg Olpe 5:0

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Hohenlimburg
SV HohenlimburgSV Hohenlimburg
SpVg Olpe
SpVg OlpeSpVg Olpe
5
0
Abpfiff

Bezirksliga 6, 1. Spieltag

FC Hellas/Makedonikos Hagen - FC Wetter 5:0

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
FC Hellas Makedonikos Hagen
FC Hellas Makedonikos HagenHellas Hagen
FC Wetter
FC WetterFC Wetter
5
0
Abpfiff

Bezirksliga 7, 2. Spieltag

TuS SG Oestinghausen - BV Bad Sassendorf 5:0

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
TuS SG Oestinghausen
TuS SG OestinghausenTuS SG Oestinghausen
BV Bad Sassendorf
BV Bad SassendorfBV Bad Sassendorf
5
0
Abpfiff

Bezirksliga 7, 2. Spieltag

SuS Cappel - Warendorfer SU 5:0

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SuS Cappel
SuS CappelSuS Cappel
Warendorfer SU
Warendorfer SUWarendorfer SU
5
0
Abpfiff

Bezirksliga 7, 1. Spieltag

BV Bad Sassendorf - SpVgg Oelde 3:7

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
BV Bad Sassendorf
BV Bad SassendorfBV Bad Sassendorf
SpVgg Oelde 90
SpVgg Oelde 90SpVg Oelde
3
7
Abpfiff

Bezirksliga 4, 2. Spieltag

VfL Bad Berleburg - FC Neheim-Erlenbruch 6:2

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Bad Berleburg
VfL Bad BerleburgVfL Bad Berleburg
FC Neheim-Erlenbruch
FC Neheim-ErlenbruchFC Neheim-E.
6
2
Abpfiff

Bezirksliga 6, 1. Spieltag

Geisecker SV - VfB Altena 6:2

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
Geisecker SV
Geisecker SVGeisecker SV
VfB Altena
VfB AltenaVfB Altena
6
2
Abpfiff

