Die Hochrhein-Landesligisten zwischen Harmonie, Hader und Grenzbereich

Wie fällt die Bilanz der Vereine aus dem Bezirk aus? Was ist personell geplant? Eine Übersicht.

Mit dem 17. Spieltag verabschiedet sich die Fußball-Landesliga nach diesem Wochenende bis Anfang März in die Winterpause. Die sieben Vereine aus dem Bezirk Hochrhein verteilen sich von der Spitzengruppe über das eng gestaffelte Mittelfeld, durch das sich der FC Tiengen (6.) nach dem Fehlstart sukzessive hocharbeitet, bis in die Abstiegszone.