„Müssen ekliger werden“: Der FV Lörrach-Brombach (mit Jack Akuegwu, links) hängt im Tabellenmittelfeld fest, der FSV Rheinfelden (mit Leon Hofmans) überzeugt seit Wochen mit Konstanz. – Foto: Gerd Gründl
Die Hochrhein-Landesligisten zwischen Harmonie, Hader und Grenzbereich
Die Landesliga-Fußballer stehen vor dem letzten Spieltag vor der Winterpause.
Wie fällt die Bilanz der Vereine aus dem Bezirk aus? Was ist personell geplant? Eine Übersicht.
Mit dem 17. Spieltag verabschiedet sich die Fußball-Landesliga nach diesem Wochenende bis Anfang März in die Winterpause. Die sieben Vereine aus dem Bezirk Hochrhein verteilen sich von der Spitzengruppe über das eng gestaffelte Mittelfeld, durch das sich der FC Tiengen (6.) nach dem Fehlstart sukzessive hocharbeitet, bis in die Abstiegszone.
Am ersten Spieltag noch am Tabellenende, würde der SV Weil mit einem Sieg am Samstag beim SV Mundingen (14.30 Uhr) definitiv auf Rang zwei überwintern.