Die HKM 2026 startet am Montagabend in Gustorf mit zwei spannenden Gruppen in das Turnier. In Gruppe 1 treffen der SV Uedesheim, VfR Büttgen, der FC Straberg und der VfR Neuss aufeinander. Gruppe 2 wird gebildet vom BV Wevelinghoven, dem FC Zons, Rommerskirchen sowie dem TuS Reuschenberg.

Als klassenhöchstes Team geht der SV Uedesheim am Montag sicherlich als Favorit ins Rennen – doch gerade der Hallenfußball ist bekannt dafür, immer wieder für Überraschungen zu sorgen. Für jede Menge Tradition stehen der VfR Neuss und der FC Zons, während die Walddorfbomber aus Straberg hoffentlich erneut für beste Stimmung auf den Rängen sorgen werden. Die Kühlschränke sind auf jeden Fall gut gefüllt und gekühlt 😉😉 – beste Voraussetzungen also für einen gelungenen Turnierauftakt.