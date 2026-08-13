Die Hitze setzt den Amateurfußball unter Druck

Genügend Trinkpausen - wie hier beim Verbandsligaspiel des FV Biebrich 02 gegen SF/BG Marburg - sind bei den Amateurfußballern im Sog der anhaltenden Hitze absolut angesagt. Foto: FuPa.Net Wiesbaden/Willi Roth – Foto: EC Fotografie

Wiesbaden. Klimawandel im Fußball, ist bei den Amateuren der Saisonstart im August noch zu halten? Die aktuell über Monate hinweg anhaltenden hohen Temperaturen und die einhergehende Trockenheit des Sommers 2026 werden womöglich schnelles Handeln erfordern. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Hitzetrend in den Sommer-Monaten der nächsten Jahre fortsetzt oder sogar ausdehnt, ist hoch.

Was tun? Ob temporäre Absagen von Sonntagspieltagen, wie zuletzt in Südhessen verfügt, nachhaltig sind, darf bezweifelt werden. Spätere Anstoßzeiten zum Tagesende hin – etwa um 18 Uhr – scheinen auch kein Allheilmittel zu sein. In der Regel steht um diese Zeit die Hitze und die Kunstrasen sind mächtig aufgeheizt. Und die verbliebenen Hartplätze werden zu Staubwüsten, die mutmaßlich bei einhergehender Wasserknappheit nicht mehr bewässert werden dürfen. Gleiches könnte für Naturrasenfelder gelten, sofern die nicht ohnehin schon hitzegeschädigt sind. Wenn es um flexible Anstoßzeiten geht, blieben nur Zeiten am Morgen: Anstoß 9 oder 10 Uhr. Kommen dann noch Zuschauer, oder erst recht, wenn es so früh losgeht? Eine Gemengelage, so extrem wie die derzeit anhaltende Wetterlage.

„Eine grundsätzliche Verlegung des Saisonstarts halte ich allerdings nicht für die alleinige Lösung. Dafür ist der Spielbetrieb zu komplex und zu eng mit den übergeordneten Spielklassen verzahnt. Wir müssen vielmehr flexibler werden“, sagt Jürgen Brose und nennt mehrere Punkte.

Also ran an den Saisonkalender? Das ist wohl einfacher vorgeschlagen als umgesetzt. Späterer Rundenbeginn – etwa Anfang September – dafür eine kürzere Winterpause, ließe sich das im Rahmen einer Fußballsaison, in der es Verzahnungen bis hinauf in die Profi-Ligen gibt, überhaupt realisieren, zumindest anpassen? Der umfangreiche Spielbetrieb in den Jugendklassen ist nicht außer acht zu lassen. So sehen der Wiesbadener Fußballwart Jürgen Brose und sein Rheingau-Taunus-Kollege Erich Herbst die komplexe Hitze-Thematik.

Flexible Anstoßzeiten bei extremen Temperaturen: „Bei vorhergesagten Temperaturen von deutlich über 30 Grad sollte es kurzfristig möglich sein, Spiele nach vorne zu verlegen – beispielsweise auf 9 oder 10 Uhr. Das ist sicherlich nicht für jeden attraktiv, aber bei extremer Hitze muss der Gesundheitsschutz von Spielern, Schiedsrichtern und Zuschauern Vorrang haben. Voraussetzung wäre natürlich eine unkomplizierte und möglichst einheitliche Regelung.“

Hitzeschutz als fester Bestandteil der Spielorganisation: „Wir sollten stärker mit konkreten Temperaturgrenzen bzw. Wetterwarnungen arbeiten. Ab einer bestimmten Belastung könnte es beispielsweise zusätzliche Trinkpausen, längere Halbzeitpausen oder andere Schutzmaßnahmen geben. Wichtig ist dabei, dass nicht jeder Verein und jeder Schiedsrichter die Situation individuell bewerten muss, sondern möglichst klare Vorgaben bestehen.“

Mehr Flexibilität im Spielplan: „Vielleicht müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass ein Spieltag immer zwingend am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit stattfinden muss. Gerade im Amateurfußball könnten wir bei extremen Wetterlagen stärker mit Ausweichterminen arbeiten. Das setzt allerdings voraus, dass die Spielpläne entsprechende Puffer enthalten.“

Saisonkalender langfristig überprüfen: „Über einen späteren Saisonstart oder eine kürzere Winterpause sollte man zumindest sprechen. Ich würde das aber nicht isoliert für den Kreis Wiesbaden betrachten. Hier braucht es eine Lösung auf Verbandsebene, weil die Spielklassen miteinander verbunden sind. Auch der Jugendfußball und die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter müssen dabei berücksichtigt werden.“

Infrastruktur verbessern: „Langfristig wird auch die Frage der Sportplätze immer wichtiger. Kunstrasen heizt sich extrem auf, Naturrasen benötigt Wasser und Hartplätze leiden unter Trockenheit. Hier sind Kommunen, Vereine und Verbände gemeinsam gefordert. Mehr Schattenbereiche, bessere Bewässerungsmöglichkeiten, hitzeresistentere Platzsysteme und ausreichende Trinkwasserversorgung werden künftig ein größeres Thema werden.“

„Hitze-Fahrplan“ für den Amateurfußball entwickeln: „Was ich vermeiden möchte, ist eine Situation, in der wir jeden Sommer kurzfristig vor der Frage stehen: ‚Spielen wir oder spielen wir nicht?‘. Wir sollten vielmehr einen verbindlichen ‚Hitze-Fahrplan‘ für den Amateurfußball entwickeln. Darin könnten klare Schwellenwerte, Entscheidungszeiten, Ausweichmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten festgelegt werden.“

Jürgen Brose führt ferner an: „Bei allen Überlegungen dürfen wir das Ehrenamt nicht vergessen. Eine weitere Verkomplizierung der Spielpläne kann nicht einfach auf die Kreisfußball- und Jugendausschüsse abgeladen werden. Schon heute ist die Planung des Spielbetriebs eine enorme Aufgabe. Wenn wir künftig flexibler auf Wetterlagen reagieren wollen, brauchen wir dafür auch die entsprechenden technischen und organisatorischen Möglichkeiten.“ Er folgert: „Der Klimawandel wird den Fußball verändern – aber er muss nicht dazu führen, dass wir unseren Amateurfußball grundlegend infrage stellen. Wir müssen uns vielmehr rechtzeitig darauf einstellen und gemeinsam praktikable Lösungen entwickeln. Für Wiesbaden wäre mein Wunsch, dass wir hierzu einmal gemeinsam mit Vereinen, Sportamt und Verband überlegen, welche Maßnahmen tatsächlich umsetzbar sind. Lieber entwickeln wir jetzt einen Plan, als dass wir irgendwann von einem weiteren Extrem-Sommer überrascht werden.“

Erich Herbst, Fußballwart des Kreises Rheingau-Taunus, sieht eine Grundvoraussetzung, um das Thema anzupacken: „Die Frage ist doch, ob die Vereine, sprich auch die Spieler, überhaupt bereit wären, in den Morgen- oder Abendstunden zu spielen. Für die Clubs geht es ja auch um Einnahmequellen durch Kaffee und Kuchen, kalte Getränke und Würstchen. Es muss der Wunsch der Vereine sein, etwas zu verändern.“ Herbst verweist zudem auf den verregneten Sommer 2025, endgültig absehbar sei daher noch nicht, ob sich künftig ein Sommer mit Extrem-Hitze an den nächsten reihen werde.

Zwischen 12 und 17 Uhr keine Testspiele mehr genehmigen? Spielverlegungen während langer Hitzephasen, etwa vom gewohnten Sonntag Termin um 15 Uhr auf Freitagabend, seien bei entsprechender Absprache zwischen Vereinen möglich. „Es kommt aber darauf an, ob die entsprechenden Plätze freitags verfügbar sind. Das dürfte nicht überall der Fall sein.“ Erich Herbst weiß um die komplexe Gesamtlage. Sommercamps für Kids, Testspiele und Sportwochen mit Finalspielen meist tagsüber am Samstag oder Sonntag dürften dann bei Hitzeperioden tagsüber eigentlich nicht mehr stattfinden, gibt er zu bedenken: „Konsequenterweise dürfte man dann zwischen 12 und 17 Uhr keine Testspiele mehr genehmigen.“

Vereine müssen frühere Anstoßzeiten mittragen: Mehr Spiele an Wochentagen, davon wolle man doch eigentlich wegkommen. Zumal an Wochentagen höhere Schiedsrichterkosten anfallen. Andererseits müsse man ausloten, ob Spieler und Schiedsrichter Anstoßzeiten am Sonntag um 9 oder 10 Uhr mittragen würden, führt der RTK-Fußballwart an. Um aktuell der Hitze zu begegnen, bittet er die Heimvereine darum „ausreichend Wasser und nicht nur drei, vier Flaschen“ zur Verfügung zu stellen, aber auch die Gäste-Teams, selbst Wasser mitzubringen.

Mögliche Tücken bei Verschiebung des Saisonplans: Was mögliche Verschiebungen beim Saisonfahrplan angeht, sieht Erich Herbst Tücken. Wenn etwa der Wiederbeginn im neuen Jahr bereits im Januar erfolgen würde - und dann das Wetter nicht mitspielt, weil es zumindest temporär eben doch noch Frost und Schnee geben könnte. Ganz klar: Die Thematik ist heiß und äußerst komplex, es besteht Gesprächsbedarf - die Vereine mit ins Boot nehmen, was ja ohnehin stets von den Kreisfußballausschüssen praktiziert wird, das dürfte der nächste Schritt sein.





