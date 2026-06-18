Die Hintergründe zum VfR-Nierstein-Rückzug in die C-Klasse

Beim VfR Nierstein wird in der kommenden Saison nur noch C-Klassen-Fußball angeboten. – Foto: Michael Fink (Archiv)

Dieser Abschied schmerzt sehr. Nach 13 Jahren in Folge bei seinem Herzensverein VfR Nierstein hat Coach Nico Augustin seine Zelte an der Bachgasse abgebrochen. Grund: Der Vorstand hat sich nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga für einen totalen Neuanfang in der C-Klasse entschieden. Dort hat der VfR bis dato immer nur mit seiner „Zweiten“ gespielt.