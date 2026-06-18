 2026-06-18T10:39:41.025Z

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Die Hintergründe zum VfR-Nierstein-Rückzug in die C-Klasse

Der Rückzug des VfR Nierstein in die C-Klasse ist eine dicke Überraschung +++ Was Ex-Trainer Nico Augustin und der Sportliche Leiter sagen, welche Kader-Pläne der Verein nun hat

von Michael Heinze · Heute, 16:09 Uhr · 0 Leser
Beim VfR Nierstein wird in der kommenden Saison nur noch C-Klassen-Fußball angeboten.
Beim VfR Nierstein wird in der kommenden Saison nur noch C-Klassen-Fußball angeboten. – Foto: Michael Fink (Archiv)

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Dieser Abschied schmerzt sehr. Nach 13 Jahren in Folge bei seinem Herzensverein VfR Nierstein hat Coach Nico Augustin seine Zelte an der Bachgasse abgebrochen. Grund: Der Vorstand hat sich nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga für einen totalen Neuanfang in der C-Klasse entschieden. Dort hat der VfR bis dato immer nur mit seiner „Zweiten“ gespielt.

„Es gibt sicherlich gute Gründe für diese Entscheidung“, kommentiert Augustin. „Ich kann den Weg nachvollziehen und ich hoffe im Sinne des Vereins, dass es die richtige Entscheidung ist.“

Was Nico Augustin weiter zu dem Rückzug des VfR Nierstein sagt, wie der Sportliche Leiter die Entscheidung begründet und welche Kader-Pläne der Verein bereits hat, lest ihr im Plus-Text bei der Allgemeinen Zeitung