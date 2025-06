Die Hintergründe: Warum Christian Niebel den SV Schelsen verlässt

Das ist Christian Niebel. – Foto: Reimund Esser

Am letzten Spieltag sicherte sich der SV Schelsen den Klassenverbleib in der Kreisliga A. Trainer Christian Niebel wird trotzdem in der kommenden Spielzeit nicht mehr an der Seitenlinie beim Dorfklub stehen. Er verlässt den Verein auf eigenen Wunsch und übernimmt für die Saison 2025/26 den Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd.

Der Verein zeigte sich vom Abgang seines Trainers hingegen nicht erfreut. In einem Instagram-Statement teilte der SV Schelsen mit: „Leider hat sich unser geplanter Trainer Chris kurzfristig gegen den SV Schelsen entschieden – trotz vorheriger Zusage. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt, kurz vor Beginn der Vorbereitung, ist diese Entscheidung für uns absolut unverständlich.“ Laut Niebel greift für seinen Wechsel nach Grevenbroich jedoch eine Ausstiegsklausel für Angebote von höherklassigen Vereinen, die er nach eigener Aussage beim SV Schelsen besaß. „Solche Angebote kommen halt im Sommer. Menschlich tut es mir unheimlich leid. Es ist eine sportliche Sache und die Möglichkeit, Bezirksliga zu trainieren. In der Region gibt es dazu nicht so viele Möglichkeiten“, sagt Niebel.

Süder haben überzeugt Dass bei Grevenbroich-Süd Bedarf an einem neuen Trainer bestand, lag am kurzfristigen Wechsel des bisherigen Trainers Botan Melik zum Oberligisten KFC Uerdingen. Grevenbroich-Süd nahm daraufhin Kontakt zu Niebel auf, der einige Spieler aus dem Kader bereits aus seiner Zeit als Co-Trainer in der Saison 2022/23 beim SC Kapellen kennt.