"Die Hinserie lief wie erwartet", sagt Markus Lepper. Für den Trainer des SC Lüstringen galt es nach dem großen personellen Umbruch vor der Saison ein Team zu formen, das in der Liga mithalten kann, der Klassenerhalt war und ist klar definiertes Ziel.

Mittlerweile stehen die Lüstringer mit 15 Punkten über dem berühmten Strich, der zum Klassenverbleib ausreicht. "Die Mannschaft, das Funktionsteam und der Verein ziehen an einem Strang, wir stellen uns als Team dem Abstiegskampf", betont Lepper, der die Lüstringer auch in der kommenden Spielzeit trainieren wird. Die Arbeit mit der Mannschaft bereite ihm sehr viel Spaß, der Zusammenhalt sei großartig. Fast alle Spieler hätten schon die Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Zur Rückserie sind Philipe Vicente und Azad Othmann aus der U19 vom VfR Voxtrup zum Kader gestoßen ebenso wie Amadou Balde vom SC Türkgücü und Lennart Richter, der zuletzt mit einer Zweitspielgenehmung bei Arminia Ibbenbüren aktiv war. Oliver Schedel (SV Rasensport) und Peter Skotkin (SV Wissingen) haben das Team verlassen.

In der Vorbereitung auf das erste Punktspiel beim SV Rasensport stehen Testspiele an gegen den FCR Bramsche, Bad Rothenfelde, BW Hollage I und II und Bad Bentheim. Hier will Lepper die Grundlagen legen, um die Spielzeit positiv zu beenden und auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga anzutreten.