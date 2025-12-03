Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hombruch (in Blau) und Verl gehören zu den Top-Jugendschmieden in Westfalen. – Foto: Joachim Josephs
Die Hinrunden-Bilanz der westfälischen U19-Talente
Am kommenden Sonntag kommt es zum Showdown zwischen den U19-Mannschaften des SV Rödinghausen und des Hombrucher SV um den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. Der Hinrunden-Meister darf sich bereits zur Rückrunde bundesweit mit den Top-Talenten messen.
FuPa Westfalen hat für euch die Einsatzstatistik der U19-Westfalenliga. Viele davon dürften im Blickfeld der ambitionierten Amateurvereine sein.