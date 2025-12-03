 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Hombruch (in Blau) und Verl gehören zu den Top-Jugendschmieden in Westfalen.
Hombruch (in Blau) und Verl gehören zu den Top-Jugendschmieden in Westfalen. – Foto: Joachim Josephs

Die Hinrunden-Bilanz der westfälischen U19-Talente

A-Junioren-Westfalenliga 2025/26

Verlinkte Inhalte

A-Jun.-Westfalenliga
SVW Soest
RW Ahlen
SF Siegen
Wiedenbrück

Am kommenden Sonntag kommt es zum Showdown zwischen den U19-Mannschaften des SV Rödinghausen und des Hombrucher SV um den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. Der Hinrunden-Meister darf sich bereits zur Rückrunde bundesweit mit den Top-Talenten messen.

FuPa Westfalen hat für euch die Einsatzstatistik der U19-Westfalenliga. Viele davon dürften im Blickfeld der ambitionierten Amateurvereine sein.

Aufrufe: 03.12.2025, 10:50 Uhr
redAutor