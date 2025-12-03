Die Hinrunden-Bilanz der westfälischen U19-Talente

Am kommenden Sonntag kommt es zum Showdown zwischen den U19-Mannschaften des SV Rödinghausen und des Hombrucher SV um den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. Der Hinrunden-Meister darf sich bereits zur Rückrunde bundesweit mit den Top-Talenten messen.

FuPa Westfalen hat für euch die Einsatzstatistik der U19-Westfalenliga. Viele davon dürften im Blickfeld der ambitionierten Amateurvereine sein.