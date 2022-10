Die Hinrunde der SG Prackenbach ||| / Mossbach ||

Die SG Prackenbach ||| / Moosbach || unter Coach Christian Kufner & Co. Trainer Karl - Heinz - Biel spielte unter dem Umständen eine ordentliche Hinrunde. Zwar liegt man aktuell auf dem 13. Tabellenplatz, aber man hat Stolze 10 Punkte auf dem Konto.

Beim Saisonstart in Bischofsmais musste man eine 4:2 Niederlage hinnehmen. Die Treffer erzielten Bastian Mühlbauer, Jonas Früchtl. Den ersten Heimspiel holte man sich gegen den 1.FC Viechtach 2. Am Ende konnte man einen 2:0 Erfolg feiern. Ein Eigentor und ein Tor von Daniel Eidenschink bescherten die Heimelf drei Punkte. Beim darauf folgenden Gastspiel in Habischried 2 kassierte man eine deutliche 5:1 schlappe. Im Spiel gegen Patersdorf 2 unterlag man 4:6. Doppeltorschütze Matthias Brunner, Lukas Ruber, Daniel Eidenschink erzielte die Buden. Beim Auswärtsspiel in Bodenmais 2, gab es eine 8:3 Packung. - Josef Preiß, Lukas Becelewski treffen für die Gastmannschaft. Eine knappe Niederlage musste man sich gegen die SG Innernzell 2, Schöfweg 3, mit 2:3 hinnehmen. In Kirchberg zwei gab es was drauf. 8:0 hieß es am Ende für die Kirchberger Reserve. Den ersten Auswärtsdreier holte die Kufner - Truppe mit 1:2 beim TSV Frauenau 2. Die Tore erzielten Andreas Vailt, Michael Hofbauer. Einen Achtungerfolg gab es gegen den SV Lalling 2. 3:3 war das Resultat und es war sogar mehr drinnen gewesen. Andreas Vailt, Alexander Holzer, Andreas Ruber erzielten die drei Tore. Es kommt eine Woche später die SG Gotteszell / Teisnach || und es konnte ein 5:4 Sieg gefeiert werden. Matthias Brunner erzielte drei Treffer, zudem Sebastian Traimer, Manuel Hagl Buden markieren. In den letzten drei Spielen holte man sieben Punkte und es war ein kleiner Lauf. Ganz nah am dreier war man beim SV March 2. Mann führte gut 10 Minute vor Abpfiff mit 2:3 und March erzielte noch zwei weitere Treffer. Endstand: 4:3. Manuel Hagl mit Doppelpack, Matthias Brunner treffen. Beim letzten Heimspiel unterlag man den TSV Lindberg 2 mit 2:3. Trotz 0:2 Rückstand zeigte man große Mentalität und konnte zwischendurch das 2:2 herstellen, doch unglücklich musste man dann beim Schlusspfiff nachsehen.