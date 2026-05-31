Die Highlight-Spiele von Fabio Forster im Trikot des 1. FC Kleve

Hier feiert Kleve den Aufstieg in die Oberliga. – Foto: Marian Ograjensek

Nummer 1: 1. FC Kleve - FSV Duisburg 4:0 (29. April 2018): Der 1. FC Kleve war nach Jahren, in denen er knapp gescheitert war, am Ziel. Er machte vor knapp 1000 Zuschauern am fünftletzten Spieltag mit einem souveränen Heimerfolg in der Top-Partie gegen Verfolger FSV Duisburg sein Meisterstück in der Landesliga. „Wir hatten endlich den Aufstieg geschafft. Diese Partie war die Krönung einer unglaublichen Saison unter Umut Akpinar, der uns in seinem ersten Jahr als Trainer gleich zum Titel geführt hat“, sagt Forster. Levon Kürkciyan (2), Nedzad Dragovic und Pascal Hühner machten mit ihren Toren den Titelgewinn perfekt. Und Forster selbst hatte ein großes Ziel erreicht. „Ich hatte als Jugendspieler gedacht, dass es das Maximum, das ich rausholen könnte, wäre, wenn ich einmal Kapitän des 1. FC Kleve sein würde und mit dem Team in der Oberliga spielen würde. Dieser sportliche Traum ist da für mich in Erfüllung gegangen.“

Nummer 2: 1. FC Kleve - VfB Hüls 1:0 (1. April 2010): „Es war mein erster Einsatz in der ersten Mannschaft. Ich war damals noch A-Jugend-Spieler. Es war unglaublich für mich, im Stadion vor der Tribüne zu spielen – das war cool und fühlte sich so an, als würde man vor 80.000 Fans in Dortmund auflaufen“, sagt Forster. Der 1. FC Kleve gewann die Partie in der NRW-Liga durch ein Tor von Benedikt Koep (63.). Youngster Forster stand 90 Minuten auf dem Platz und kam in der Saison noch auf vier weitere Einsätze. „Damals war die erste Mannschaft oben im Stadion noch abgeschottet wie Profis. Ich war unglaublich aufgeregt vor meinem Debüt“, so Forster.

Nummer 3: Rot-Weiss Essen - 1. FC Kleve 3:1 (22. August 2020): Das Finale des Niederrhein-Pokals fand wegen der Corona-Pandemie im Stadion an der Hafenstraße nur vor wenigen Zuschauern statt. Meistercoach Otto Rehhagel und RWE-Legende Willi „Ente“ Lippens, einst beim VfB Kleve am Ball, lobten Außenseiter Kleve für seinen Auftritt gegen den Regionalligisten. Nedzad Dragovic traf per Elfmeter zum 1:1. „Es war toll, im neuen Essener Stadion gegen RWE zu spielen, auch wenn die Ränge wegen Corona leer waren. Es war ein unfassbares Erlebnis, mit der Mannschaft so nahe am Einzug in den DFB-Pokal gewesen zu sein“, sagt Forster.

Nummer 4: 1. FC Kleve - Viktoria Goch 3:1 (19. Oktober 2012): Forster stellte im Landesliga-Duell mit großer Brisanz die Weichen auf Sieg. Er erzielte vor mehr als 700 Zuschauern die ersten zwei Treffer. „Es war mein erstes Derby gegen Goch. Die Stimmung war großartig, die Kulisse auch – und ich habe unter Flutlicht zwei Tore geschossen“, sagt Forster. Treffer Nummer drei steuerte Pascal Hühner bei, Dennis Hommers traf für Goch.

Nummer 5: Rot-Weiss Essen - 1. FC Kleve 4:0 (26. November 2010): Es war der letzte Auftritt des 1. FC Kleve in der NRW-Liga – kurz darauf kam wegen finanzieller Probleme das Aus. Das Team war vor knapp 6000 Zuschauern chancenlos. „Trotzdem ist mir die Partie wegen der einmaligen Stimmung und der großen Kulisse im alten Stadion an der Hafenstraße in Erinnerung geblieben. Ich bewundere Traditionsklubs wie RWE wegen ihrer Fankultur“, sagt Fabio Forster.