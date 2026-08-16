Die Heimfestung steht: Der TSV Moorenweis schlägt den SV Raisting

Die Fußballer des TSV Moorenweis (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Der Aufsteiger gewinnt auch sein zweites Heimspiel der Saison. Zwölf Minuten vor Schluss trifft Patrick Saur zum entscheidenden 2:1.

Auch im zweiten Bezirksliga-Heimspiel hat der TSV Moorenweis seine weiße Weste gewahrt. Bei großer Hitze gewann die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert vor 180 Zuschauern in der Schreinerei-Sigl-Arena mit 2:1 (1:0) gegen den SV Raisting. Zumindest für eine Nacht übernahm der Aufsteiger damit sogar die Tabellenführung.

Die Moorenweiser erwischten einen Traumstart. Bereits in der zweiten Minute traf Dominik Widemann per Kopf zum 1:0 – für den Offensivspieler eher eine ungewöhnliche Variante. Kurz darauf hätte der TSV die Führung ausbauen können. Johann Dietrich setzte einen vielversprechenden Abschluss knapp am linken Pfosten vorbei, wenig später scheiterte Benedikt Dumhard mit einem Freistoß am Aluminium.

Raisting brauchte einige Zeit, um in die Partie zu finden. Die Mannschaft von Trainer Peter Bootz wurde mit zunehmender Spieldauer zwar aktiver, blieb vor dem Tor aber weitgehend harmlos. TSV-Keeper Andreas Pauker musste in der ersten Hälfte nur einmal ernsthaft eingreifen.

Nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck. „Männer, aufwachen, wir müssen mehr machen“, rief Raistings Co-Trainer Tobias Heinzinger seiner Mannschaft zu. In der 65. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Luca Sigl hob den Ball über den aus seinem Tor eilenden Pauker hinweg zum 1:1 ins Netz.

Moorenweis verlor nun etwas den Zugriff auf die Partie und wurde zunehmend in die Defensive gedrängt. Raisting hatte mehr vom Spiel, konnte daraus aber nur wenig klare Torgefahr entwickeln.

Zwölf Minuten vor Schluss schlug der TSV noch einmal zu. Widemann bereitete stark vor, Patrick Saur vollendete zum 2:1. Diesen Vorsprung brachten die Moorenweiser über die Zeit und verteidigten damit ihre makellose Heimbilanz. (Dieter Metzler)