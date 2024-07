Die Hans Dorfner Fußballschule sucht Trainer*innen! Fußballschule sucht engagierte Fußballtrainer*innen für die bayerischen Sommerferien, die jährlich über 7.000 Kinder mit Spaß und Freude am Fußball begeistern möchten

Möchtest du deine Begeisterung für den Fußball an die nächste Generation weitergeben? Bist du ein Teamplayer und arbeitest gerne mit Kindern und Jugendlichen? Dann bist du hier genau richtig! Die Hans Dorfner Fußballschule sucht engagierte Fußballtrainer*innen, die gemeinsam mit uns jährlich über 7.000 Kinder mit Spaß und Freude am Fußball begeistern möchten.

Seit 1994 bieten wir über 120 Ferien-Camps in Bayern, Österreich und Südtirol/Italien an, in denen wir allen Teilnehmer*innen den Fußball spielerisch näher bringen. Egal ob Anfänger*in oder Profi am Ball, unsere Camps bieten für jeden etwas. Deine Aufgabe als Fußballtrainer*in besteht darin, eine Trainingsgruppe von ca. 12 Kindern im Alter von 6-14 Jahren zu betreuen. Dabei wendest du die bewährten Trainingsinhalte der Hans Dorfner Fußballschule an und arbeitest eng mit einem motivierten Trainerteam und einem erfahrenen Cheftrainer zusammen.

Teamgeist wird bei uns groß geschrieben. Du wirst Teil einer leidenschaftlichen Gemeinschaft, die sich darauf freut, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihnen abwechslungsreiche und unvergessliche Fußballtage zu bieten. Bewegung, Spaß und Freude am Fußball ist unsere Philosophie, die wir seit 30 Jahren erfolgreich vermitteln.