Die Hallensaison startet: Das ist am Nikolauswochenende los

Die offizielle Hallenmeisterschaft startet in Niederbayern am Nikolauswochenende. Allgemein hat der Fußball unterm Dach in den vergangenen Jahren deutlich an Attraktivität verloren, das ist kein neues Phänomen. Für viele Vereine ist es nur noch ein Zeitvertreib in der Winterpause, der Stellenwert hält sich in Grenzen. Dazu mag auch das Format "Futsal" seinen Teil beisteuern, viele Kicker wollen aber schlicht nach einem anstrengenden Jahr einfach die Füße hochlegen. Höherklassige Teams sind nur noch ganz selten dabei. Kein Wunder: Ein Landesliga-Kicker beispielsweise legt im Januar mit der Vorbereitung los, hat im besten Fall drei Wochen Pause im Sommer und ist dann wieder bis Ende November gefordert. Da wollen die meisten zumindest in der Weihnachtszeit ihre Ruhe haben...

Im Kreis Ost haben sich dieses Jahr insgesamt 67 Vereine für den "Lotto Bayern Cup" angemeldet. Im Kreis West haben 35 Vereine ihre Zusage zugesichert. Am Wochenende geht`s nun im Osten mit den Vorrunden der Landkreismeisterschaften Freyung-Grafenau und Passau los. Im Westen starten die Vorrundengruppen in Arnstorf und Landshut.





Landkreismeisterschaft Freyung-Grafenau Vorrunde (ab 13 Uhr)



Gruppe 1 in Freyung

TSV Waldkrichen, SG Thurmannsbang, SC Herzogsreut, SSV Hinterschmiding



Gruppe 2 in Freyung

SV Hohenau, TV Freyung, SV Röhrnbach, DJK Böhmzwiesel





>>>Hier geht`s zur ausführlichen Turnierseite!

Aus den vier Vorrundengruppen erreichen die vier Gruppensieger und die vier Gruppenzweiten die Landkreis-Endrunde am Samstag, den 27. Dezember, ebenfalls in Freyung.





Hallenmeisterschaft Kreis West, Vorrunden-Turnier in Arnstorf (ab 11 Uhr)



Gruppe 1

DJK-SF Reichenberg, SG Höcking/Ganacker, FC Bonbruck/Bodenkirchen, TSV-FC Arnstorf, TSV Haarbach



Gruppe 2

TuS 1860 Pfarrkirchen, TuS Walburgskirchen, TSV Eichendorf, SG Türk Dingolfing, SG Mertsee



>>>Hier geht`s zur ausführlichen Turnierseite im Kreis West!



Aus den Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich die jeweiligen Gruppensieger und Gruppenzweiten fürs Halbfinale ihres Turniertages. Für die Kreis-Endrunde am Samstag den 10. Januar, in Dingolfing qualifizieren sich die acht Halbfinal-Sieger.





Sonntag, 7.12.





Hallenmeisterschaft Kreis West, Vorrunden-Turnier in Landshut (ab 11 Uhr)

Gruppe 1

FC Eintracht Landshut, TSV Ergoldsbach, ETSV 09 Landshut, TSV Kronwinkl, FC Ergolding II



Gruppe 2

FC Walkertshofen, SV Oberglaim, DJK-TSV Ast, SV Altheim, DJK-SV Adlkofen



>>>Hier geht`s zum zur ausführlichen Turnierseite!



Landkreismeisterschaft Passau

Vorrundenturnier in Pocking (ab 11 Uhr)



Gruppe 1

FC Obernzell-Erlau, TSV Karpfham, TSV Rotthalmünster, STV Ering, RSV Kirchham



Gruppe 2

DJK Vornbach, FC Fürstenzell, SG Neukirchen, SG Ruhstorf, SG Breitenberg/Sonnen



Vorrundenturnier in Vilshofen (ab 11 Uhr)



Gruppe 3

FC Tiefenbach DJK, DJK-SC Sandbach, FC Windorf, FC Sturm Hauzenberg, SV Fürsteinstein



Gruppe 4

TSV-DJK Oberdiendorf, DJK-SV Dorfbach, DJK-SV Kirchberg, SpVgg Pleinting. (Der FC Aunkirchen hat seine Teilnahme zurückgezogen. Spiele werden mit 2:0 für die Gegner gewertet.)



>>>Hier geht`s zur ausführlichen Turnierseite!





Die jeweils beiden erstplatzierten Klubs jeder Gruppe qualifizieren sich für das Landkreisfinale, das am 13. Dezember (ab 11 Uhr) in Hauzenberg stattfindet.