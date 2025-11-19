Die "Halbzeit-Tabellen" der Westfalenliga 2 - Herne top in 1. Halbzeit

FuPa Westfalen hat die erste und zweite Hälfte einmal getrennt ausgewertet und anhand der jeweiligen Ergebnisse die Tabelle berechnet. So sieht es aus.

Die Westfalenliga Staffel 2 hat die Hinrunde abgeschlossen. Es ist nur eine Spielerei, doch eine gewisse Aussagekraft haben die "Halbzeit-Tabellen" trotzdem.

Der SC Westfalia Herne ist nach 45 Minuten ein echtes Spitzenteam. Nur dreimal lag die Mannschaft, die nach dem Rücktritt von Misel Zec aktuell interimsweise von Co-Trainer Schuan Sardar Sabr trainiert wird, zur Halbzeit zurück.

Der Holzwickeder SC ist besonders in der Defensive von Beginn an hellwach. Lediglich viermal klingelte es im eigenen Kasten.

Der FC Iserlohn ist fast immer auf Augenhöhe. In zehn von 15 Partien stand es zur Pause unentschieden.

Dagegen gerät das aktuelle Schlusslicht FC Brünninghausen oft früh auf die Verliererstraße. Neunmal lagen die Dortmunder zum Pausentee zurück.

Die Tabelle der 2. Halbzeit:

Platz Team Spiele S-U-N Tore Differenz Punkte

1 DJK TuS Hordel 15 8 3 4 25:11 +14 27

2 TuS Erndtebrück 15 7 5 3 17:12 +5 26

3 Holzwickeder SC 15 5 8 2 14:8 +6 23

4 BSV Schüren 15 6 5 4 13:9 +4 23

5 DSC Wanne-Eickel 15 6 5 4 18:18 +0 23

6 SpVgg Horsthausen 15 5 6 4 15:15 +0 21

7 FC Brünninghausen 15 5 6 4 13:16 −3 21

8 SC Obersprockhövel 15 5 5 5 18:18 +0 20

9 FC Iserlohn 15 5 5 5 11:12 −1 20

10 SSV Buer 15 4 7 4 11:13 −2 19

11 RSV Meinerzhagen 15 4 6 5 16:13 +3 18

12 SV Vestia Disteln 15 3 8 4 14:14 +0 17

13 Concordia Wiemelhausen 15 4 5 6 11:15 −4 17

14 SV Wacker Obercastrop 15 2 10 3 13:15 −2 16

15 SC Westfalia Herne 15 3 4 8 14:23 −9 13

16 SpVg Hagen 15 3 2 10 13:24 −11 11

Was fällt auf:

In den zweiten 45 Minuten überragt der Spitzenreiter DJK TuS Hordel. Hinten raus gewinnt man Spiele! Die Bochumer schossen achtmal mehr Tore als die Gegner. Alleine 25 von 41 in Halbzeit zwei.

Der aktuell Tabellenzweite DSC Wanne-Eickel hat die Tabellenführung wohl in Halbzeit zwei "verspielt". Nur zwei Mannschaften haben nach der Pause mehr Gegentore kassiert.

Der SV Wacker Obercastrop steht insbesondere aufgrund durchwachsenen zweiten Halbzeiten im Keller. Lediglich zweimal konnte man noch eine Verbesserung erreichen.

Bei Aufsteiger SpVg Hagen 11 begründet sich die schlechte Platzierung ebenfalls mit den Leistungen in Halbzeit zwei, in der zehnmal die Gegner mehr Tore geschossen haben.