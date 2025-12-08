Die Halbzeit-Tabelle der Westfalenliga 1 - Neuenkirchen stark in 2. HZ

FuPa Westfalen hat die erste und zweite Hälfte einmal getrennt ausgewertet und anhand der jeweiligen Ergebnisse die Tabelle berechnet. So sieht es aus.

16 Spieltag sind in der Westfalenliga Staffel 1 absolviert. Die "Halbzeit-Tabellen" sind nur eine Spielerei, haben aber doch eine gewisse Aussagekraft.

Der SC RW Maaslingen ist besonders vor der Pause stark. Nur dreimal lag der aktuell Zweitplatzierte zurück und führt damit die Tabelle der 1. Halbzeit an.

Auch der FSC Rheda und Borussia Emsdetten sind von Beginn an hellwach und lagen nur dreimal nach 45 Minuten zurück.

Wenig läuft beim Aufsteiger FC Kaunitz, der nur ein einziges Mal zum Pausentee führte. Überhaupt gelangen nur fünf Tore in der 1. Halbzeit.

Ähnlich schlecht sieht es beim SV Rödinghausen II aus, der nur zweimal nach der 1. Halbzeit führte und sechs Tore in dieser Zeit schoss. Den 18 Toren in der 2. Halbzeit haben die Ostwestfalen zu verdanken, dass sie nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern.

Die Tabelle der 2. Halbzeit:

Platz Team Spiele S-U-N Tore Differenz Punkte

1 SuS Neuenkirchen 15 9 3 3 15:11 +4 30

2 SV Mesum 15 8 5 2 24:11 +13 29

3 SC Westfalia Kinderhaus 16 8 5 3 18:10 +8 29

4 SC Peckeloh 16 8 4 4 13:9 +4 28

5 FSC Rheda 16 7 3 6 16:12 +4 24

6 DJK Grün-Weiß Nottuln 16 6 6 4 15:15 +0 24

7 SC Rot-Weiß Maaslingen 15 6 4 5 14:9 +5 22

8 SV Rödinghausen II 16 6 4 6 18:16 +2 22

9 VfL Theesen 16 4 7 5 14:11 +3 19

10 FC Kaunitz 16 5 3 8 12:24 −12 18

11 FC Nordkirchen 16 4 5 7 15:17 −2 17

12 SpV Westfalia Soest 16 4 5 7 15:21 −6 17

13 Sportfreunde Ostinghausen 15 3 7 5 12:13 −1 16

14 SV Borussia Emsdetten 16 3 6 7 6:12 −6 15

15 FC Preußen Espelkamp 16 2 8 6 7:14 −7 14

16 SV Eintracht Ahaus 16 2 7 7 12:21 −9 13

Was fällt auf:

Der SuS Neuenkirchen, der lange in Schlagdistanz zur Spitze rangierte, hat seine starke Hinserie der 2. Halbzeit zu verdanken. In dieser schoss Neuenkirchen in neun Spielen mehr Tore als der Gegner.

Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus liegt als einzige Mannschaft in beiden Tabellen unter den Top 4.

Nur Durchschnitt bietet Top-Team SC RW Maaslingen nach der Pause, der offensichtlich vielfach sein Halbzeitergebnis verwaltet.

Schlusslicht in dieser Kategorie ist überraschend der Tabellensiebte SV Eintracht Ahaus, der nur in zwei Spielen sein Ergebnis in der zweiten Halbzeit noch verbessern konnte.