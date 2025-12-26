Die Halbzeit-Tabelle der Oberliga - TSG überzeugt nach der Pause

Eine lange Oberliga Westfalen-Hinrunde wurde Mitte Dezember abgeschlossen. FuPa Westfalen hat die erste und zweite Hälfte einmal getrennt ausgewertet und anhand der jeweiligen Ergebnisse die Tabelle berechnet. So sieht es aus.

Es ist nur eine Spielerei, doch eine gewisse Aussagekraft haben die "Halbzeit-Tabellen" trotzdem.

Die jungen Adlerträger des SC Preußen Münster II sind besonders zu Beginn hellwach. Kein anderes Team führte zur Pause in zehn Spielen.

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 hat bekanntlich kein einzige Spiel verloren. Nur ein einziges Mal mussten die Männer von der Lohrheide einen Pausenrückstand aufholen.

Der 1. FC Gievenbeck hat wie Münster II und Wattenscheid lediglich sechs Gegentore vor dem Pausentee kassiert.

Bei Rot Weiss Ahlen geht vor der Pause kaum etwas. Nur einmal lagen die Wersekicker in Führung, überhaupt konnten nur fünf Tore erzielt werden.

Die meisten Gegentore kassieren der TuS Hiltrup und die SG Finnentrop/Bamenohl in den ersten 45 Minuten. Wie Ahlen haben sie im Schnitt exakt ein Gegentor pro 1. Halbzeit.

___

Die Tabelle der 2. Halbzeit:

Platz Team Spiele S-U-N Tore Differenz Punkte

1 TSG Sprockhövel 18 11 4 3 28:14 +14 37

2 SG Wattenscheid 09 18 10 7 1 20:7 +13 37

3 SV Westfalia Rhynern 17 8 8 1 24:10 +14 32

4 SV Lippstadt 08 17 7 9 1 20:6 +14 30

5 SC Verl II 18 9 3 6 19:19 ±0 30

6 ASC 09 Dortmund 17 8 4 5 18:11 +7 28

7 SC Preußen Münster II 17 5 10 2 21:16 +5 25

8 Türkspor Dortmund 17 6 4 7 22:21 +1 22

9 SpVgg Vreden 18 4 9 5 16:17 −1 21

10 SG Finnentrop‑Bamenohl 18 5 6 7 15:21 −6 21

11 DSC Arminia Bielefeld II 16 5 5 6 15:13 +2 20

12 TuS Hiltrup 17 5 4 8 13:19 −6 19

13 1. FC Gievenbeck 18 4 6 8 16:20 −4 18

14 SV Schermbeck 18 4 5 9 14:19 −5 17

15 TSV Victoria Clarholz 17 3 8 6 11:17 −6 17

16 SpVgg Erkenschwick 17 4 5 8 15:26 −11 17

17 FC Eintracht Rheine 16 3 6 7 17:21 −4 15

18 TuS Ennepetal 16 3 5 8 11:23 −12 14

19 Rot Weiss Ahlen 16 2 6 8 10:25 −15 12

Was fällt auf:

Die TSG Sprockhövel dreht immer spät auf. Satte 28 der 39 Tore wurden in den zweiten 45 Minuten erzielt.

Die Top-Teams SG Wattenscheid 09, SV Lippstadt 08 und SV Westfalia Rhynern lassen sich in der 2. Halbzeit nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Jeweils nur ein einziges Mal verloren die drei die zweiten 45 Minuten.

Die SpVgg Erkenschwick kassiert in der 2. Halbzeit die meisten Gegentore der Liga (26 der 38).

Der tatsächlichen Schlusslichter TuS Ennepetal und RW Ahlen belegen auch in beiden Statistiken das Tabellenende.