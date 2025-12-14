Während der Halbzeitpause der Regionalliga-Partie zwischen dem Halleschen FC und der U23 des 1. FC Magdeburg wurden am Sonntag die Halbfinal-Paarungen im dachbleche24-Landespokal gezogen.

Den Titelverteidiger führt die letzte Reise vor dem Endspiel nach Mansfeld-Südharz. Der Verbandsliga-Aufsteiger und Halbfinal-Debütant SV Eintracht Emseloh empfängt den Halleschen FC. So loste es HFC-Ikone Toni Lindenhahn. Im zweiten Halbfinale trifft der Landesligist SSV 80 Gardelegen auf den Oberligisten VfB Germania Halberstadt. Laut Rahmenterminplan sind die beiden Halbfinals für das Wochenende vom 27. bis 29. März vorgesehen.

Die Halbfinals im dachbleche24-Landespokal