Die halbe Liga zittert noch, Neckarsulm will nächsten Schritt gehen

Für den FC Holzhausen geht es im Heimspiel gegen VfL Pfullingen darum, die Titelambitionen zu wahren. Pfullingen steht am Tabellenende und kämpft um den Klassenerhalt. Holzhausen wird jedoch alles daran setzen, den Sieg zu holen, um in der Meisterschaft weiterhin oben mitzuspielen.

Am Sonntag, den 25. Mai 2025, treffen die Young Boys Reutlingen auf den FC Esslingen. Reutlingen ist in dieser Saison gut in Form, während Esslingen nach unten schaut und sich vor dem Abstieg retten will.