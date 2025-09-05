Die halbe Liga ist noch ohne Sieg, SV Allmersbach mit Rückenwind

Nach zwei Spieltagen führt SV Allmersbach die Bezirksliga Rems/Murr/Hall mit makelloser Bilanz und 9:0 Toren an. Auch TSV Gaildorf und TSV Schmiden stehen nach ihren Erfolgen gut im Rennen um die vorderen Plätze. Die Aufsteiger SV Unterweissach, SGM Kreßberg, VfL Mainhardt und TSV Michelfeld 1954 zeigen bisher solide Leistungen. Ganz unten kämpft SV Breuningsweiler noch um den ersten Punkt der Saison. Spannung versprechen sowohl die Spitzenduelle als auch die Matches im Tabellenkeller.
Allmersbach (6 Punkte, Platz 1) empfängt Untermünkheim (1 Punkt, Platz 13). Die Hausherren wollen ihre makellose Serie fortsetzen, während Untermünkheim dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt.
Oppenweiler-Strümpfelbach (3 Punkte, Platz 7) trifft auf Kreßberg (3 Punkte, Platz 8). Beide Teams stehen nach einem Sieg und einer Niederlage im Mittelfeld und wollen den Anschluss an die vorderen Plätze halten.
Gaildorf (4 Punkte, Platz 2) empfängt Rudersberg (1 Punkt, Platz 9). Gaildorf will mit einem weiteren Sieg die vorderen Plätze festigen, während Rudersberg auf die ersten Zähler wartet.
Obersontheim (1 Punkt, Platz 10) trifft auf Michelfeld (1 Punkt, Platz 15). Beide Teams sind bisher punktgleich und hoffen auf die ersten Erfolge der Saison.
Breuningsweiler (0 Punkte, Platz 16) empfängt Mainhardt (1 Punkt, Platz 12). Die Gastgeber stehen noch ohne Punkt da und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis gegen einen Aufsteiger.
Schornbach (4 Punkte, Platz 5) empfängt Urbach (4 Punkte, Platz 6). Beide Teams wollen ihre Serie fortsetzen und sich im oberen Mittelfeld etablieren.
Schwaikheim (1 Punkt, Platz 11) trifft auf Schmiden (4 Punkte, Platz 3). Schmiden will die Punkteausbeute weiter ausbauen, während Schwaikheim dringend Punkte gegen den Abstieg sammeln muss.
Nellmersbach (1 Punkt, Platz 14) empfängt Unterweissach (4 Punkte, Platz 4). Die Gäste wollen die gute Saisonbilanz bestätigen, während die Hausherren auf die ersten Punkte der Saison hoffen.
