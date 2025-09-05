Die halbe Liga ist noch ohne Sieg, SV Allmersbach mit Rückenwind

Allmersbach (6 Punkte, Platz 1) empfängt Untermünkheim (1 Punkt, Platz 13). Die Hausherren wollen ihre makellose Serie fortsetzen, während Untermünkheim dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt. ---

Oppenweiler-Strümpfelbach (3 Punkte, Platz 7) trifft auf Kreßberg (3 Punkte, Platz 8). Beide Teams stehen nach einem Sieg und einer Niederlage im Mittelfeld und wollen den Anschluss an die vorderen Plätze halten. ---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Gaildorf TSV Gaildorf TSV Rudersberg Rudersberg 15:00 PUSH

Gaildorf (4 Punkte, Platz 2) empfängt Rudersberg (1 Punkt, Platz 9). Gaildorf will mit einem weiteren Sieg die vorderen Plätze festigen, während Rudersberg auf die ersten Zähler wartet. ---

Obersontheim (1 Punkt, Platz 10) trifft auf Michelfeld (1 Punkt, Platz 15). Beide Teams sind bisher punktgleich und hoffen auf die ersten Erfolge der Saison. ---

Breuningsweiler (0 Punkte, Platz 16) empfängt Mainhardt (1 Punkt, Platz 12). Die Gastgeber stehen noch ohne Punkt da und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis gegen einen Aufsteiger. ---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Schornbach Schornbach SC Urbach SC Urbach 15:00 PUSH

Schornbach (4 Punkte, Platz 5) empfängt Urbach (4 Punkte, Platz 6). Beide Teams wollen ihre Serie fortsetzen und sich im oberen Mittelfeld etablieren. ---

So., 07.09.2025, 16:00 Uhr TSV Schwaikheim Schwaikheim TSV Schmiden TSV Schmiden 16:00 PUSH

Schwaikheim (1 Punkt, Platz 11) trifft auf Schmiden (4 Punkte, Platz 3). Schmiden will die Punkteausbeute weiter ausbauen, während Schwaikheim dringend Punkte gegen den Abstieg sammeln muss. ---

Nellmersbach (1 Punkt, Platz 14) empfängt Unterweissach (4 Punkte, Platz 4). Die Gäste wollen die gute Saisonbilanz bestätigen, während die Hausherren auf die ersten Punkte der Saison hoffen.

