 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Andrea Wahl

Die halbe Liga ist noch ohne Sieg, SV Allmersbach mit Rückenwind

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BL Rems/Murr/Hall
Breuningsw.
U`münkheim
TSV Gaildorf
Obersontheim

Nach zwei Spieltagen führt SV Allmersbach die Bezirksliga Rems/Murr/Hall mit makelloser Bilanz und 9:0 Toren an. Auch TSV Gaildorf und TSV Schmiden stehen nach ihren Erfolgen gut im Rennen um die vorderen Plätze. Die Aufsteiger SV Unterweissach, SGM Kreßberg, VfL Mainhardt und TSV Michelfeld 1954 zeigen bisher solide Leistungen. Ganz unten kämpft SV Breuningsweiler noch um den ersten Punkt der Saison. Spannung versprechen sowohl die Spitzenduelle als auch die Matches im Tabellenkeller.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
15:00live

Allmersbach (6 Punkte, Platz 1) empfängt Untermünkheim (1 Punkt, Platz 13). Die Hausherren wollen ihre makellose Serie fortsetzen, während Untermünkheim dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
15:00

Oppenweiler-Strümpfelbach (3 Punkte, Platz 7) trifft auf Kreßberg (3 Punkte, Platz 8). Beide Teams stehen nach einem Sieg und einer Niederlage im Mittelfeld und wollen den Anschluss an die vorderen Plätze halten.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
15:00

Gaildorf (4 Punkte, Platz 2) empfängt Rudersberg (1 Punkt, Platz 9). Gaildorf will mit einem weiteren Sieg die vorderen Plätze festigen, während Rudersberg auf die ersten Zähler wartet.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
15:00

Obersontheim (1 Punkt, Platz 10) trifft auf Michelfeld (1 Punkt, Platz 15). Beide Teams sind bisher punktgleich und hoffen auf die ersten Erfolge der Saison.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
15:00

Breuningsweiler (0 Punkte, Platz 16) empfängt Mainhardt (1 Punkt, Platz 12). Die Gastgeber stehen noch ohne Punkt da und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis gegen einen Aufsteiger.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
15:00

Schornbach (4 Punkte, Platz 5) empfängt Urbach (4 Punkte, Platz 6). Beide Teams wollen ihre Serie fortsetzen und sich im oberen Mittelfeld etablieren.

---

So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
16:00

Schwaikheim (1 Punkt, Platz 11) trifft auf Schmiden (4 Punkte, Platz 3). Schmiden will die Punkteausbeute weiter ausbauen, während Schwaikheim dringend Punkte gegen den Abstieg sammeln muss.

---

So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
16:00

Nellmersbach (1 Punkt, Platz 14) empfängt Unterweissach (4 Punkte, Platz 4). Die Gäste wollen die gute Saisonbilanz bestätigen, während die Hausherren auf die ersten Punkte der Saison hoffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 05.9.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor