Die halbe Kreisliga Osnabrück im Abstiegskampf

Fünf Mannschaften steigen ab. Zehn von 17 Mannschaften stehen in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - aktuell im Abstiegskampf. Zwischen dem achtplatzierten SV Viktoria Gesmold II und dem 13. Tabellenplatz - erster Abstiegsplatz- den die Spvg Niedermark belegt - liegen aktuell nur zwei Punkte.
In den Dienstagsspielen trifft die abstiegsbedrohte Spvg Niedermark beim ambitionierten Aufstiegskandidaten VFL Kloster Oesede an.
Der ebenfalls abstiegsgefährdete OSC trifft auf den unerwartet auf dem zweiten Tabellenplatz platzieren SV Bad Rothenfelde II an. Am Mittwoch spielt der hoch favorisierte Tabellenführer TUS Hilter gegen das noch punktlose Schlußlicht SV Kosova. Am Donnerstag findet im Spiel zwischen dem Tabellenneunten TV Wellingholzhausen und dem auf dem 15. Tabellenplatz stehenden Ballsport Eversburg ein echtes Kellerduell statt. Kein Verein kann sich im Abstiegskampf sicher sein. Spannung pur ist angesagt.
Die Wochentagsspiele in der Übersicht:
OSC - SV Bad Rothenfelde II Die. 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker -
VFL Kloster Oesede - Spvg Niedermark Die. 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker -
TUS Hilter - SV Kosova Mi. 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker -
TV Wellingholzhausen - Ballsport Eversburg Do. 19.30 Uhr