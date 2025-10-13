Die halbe Kreisliga Osnabrück im Abstiegskampf

Der ebenfalls abstiegsgefährdete OSC trifft auf den unerwartet auf dem zweiten Tabellenplatz platzieren SV Bad Rothenfelde II an. Am Mittwoch spielt der hoch favorisierte Tabellenführer TUS Hilter gegen das noch punktlose Schlußlicht SV Kosova. Am Donnerstag findet im Spiel zwischen dem Tabellenneunten TV Wellingholzhausen und dem auf dem 15. Tabellenplatz stehenden Ballsport Eversburg ein echtes Kellerduell statt. Kein Verein kann sich im Abstiegskampf sicher sein. Spannung pur ist angesagt.