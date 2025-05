Du wirst automatisch weitergeleitet...

Können Till Schuster (am Ball) und der TuS Driedorf noch einmal in den Kampf um Rang zwei eingreifen? Nils Benner (l.) und die SG Sinn/Hörbach würden dem Klassenerhalt am liebsten entgegen fliegen. Foto: Lorenz Pietzsch Können Till Schuster (am Ball) und der TuS Driedorf noch einmal in den Kampf um Rang zwei eingreifen? Nils Benner (l.) und die SG Sinn/Hörbach würden dem Klassenerhalt am liebsten entgegen fliegen. Foto: Lorenz Pietzsch © Lorenz Pietzsch

Die halbe A-Liga bangt noch um den Klassenerhalt Teaser KLA DILLENBURG: +++ Viertletzter Spieltag in der Fußball-A-Liga: Während einige Teams kurz vor dem Klassenerhalt stehen, geht es für viele ums Ganze. In Blick auf den Spielplan für Sonntag +++ Verlinkte Inhalte KLA Dillenburg Breitscheid Fellerdilln Eschenburg II Aartal + 12 weitere Dillenburg. Der Fußball-Sonntag in der A-Liga Dillenburg verspricht Spannung und Emotionen. Denn die Entscheidungen um Relegationsrang zwei sowie um den Klassenerhalt sind noch lange nicht gefallen. Eine der Partien, die im Blickpunkt steht, ist ab 12.45 Uhr das Heimspiel des Meisters SSC Burg II gegen den abstiegsbedrohten SV Eisemroth. Drei Punkte in Burg könnten für die Gäste, die auf Rang 14 liegen, entscheidend sein. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.