»Die Hälfte der Mannschaft hätte gar nicht auflaufen dürfen«

Die DJK Vilzing hat trotz ungünstiger Voraussetzungen ihren Aufwärtstrend nach der Winterpause bestätigt und einen am Ende nie gefährdeten 2:0-Auswärtssieg in Aschaffenburg eingefahren. "Big Points", wie man so schön sagt, im Kampf um den Klassenerhalt. Denn die Oberpfälzer zogen damit an an Aschaffenburg vorbei und kletterten ans rettende Ufer. Die Sorgen bei der Viktoria werden hingegen immer größer. Nur ein Zähler aus den bisherigen drei Partien, geht`s so mager weiter, wird das nicht für den Klassenerhalt reichen. Noch bedenklicher: Der SVA wartet immer noch auf den ersten Treffer 2025...