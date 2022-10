Die gute Serie der Schwarz-Weißen ist in St. Tönis gerissen Oberliga Niederrhein: SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen 2:1 (0:1)

Nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage hat es den ETB Schwarz-Weiß Essen mal wieder in der Oberliga Niederrhein erwischt: Trotz einer 1:0-Halbzeitführung mussten sich die Schwarz-Weißen beim SC St. Tönis 1911/20 am Ende mit 1:2 geschlagen geben.

Durch die zweite Saisonniederlage büßte der ETB die Tabellenführung ein und ist nun Zweiter. Bereits am kommenden Mittwoch geht es für das Team vom Uhlenkrug in der Meisterschaft weiter: Um 19 Uhr kommt es dann in Essen zum Spitzenspiel gegen den Aufstiegsfavoriten KFC Uerdingen 05. Tickets im Vorverkauf sind online hier erhältlich: https://www.sw-essen.de/event/sw-essen-kfc-uerdingen-05/

In den ersten 30 Minuten neutralisierten sich beide Teams zum größten Teil und die Partie spielte sich zwischen den beiden Strafräumen ab. Nach einer guten halben Stunde hatte der ETB dann Glück, als SC-Spieler Branimir Galic nach einer schönen Drehung, aus elf Metern den linken Pfosten nur um Millimeter verfehlte (31.). Fünf Zeigerumdrehungen später gab es erneut eine gute Möglichkeit für den Gastgeber, aber ein Kopfball aus acht Metern klatschte nur gegen die Querlatte (36.). In der 42. Spielminute gab es dann die erste Riesenmöglichkeit für die Schwarz-Weißen: Bünyamin Sahin kam aus fünf Metern frei zum Kopfball, doch SC-Keeper Joshua Claringbold konnte den Ball mit einem Klassereflex noch entschärfen. 30 Sekunden danach fiel dann aber das 1:0 für den ETB. Marc Gotzeina hatte den Ball von links nach innen geflankt und ETB-Kapitän „Freddy“ Lach lenkte den Ball mit der Hacke zur Führung in die linke Ecke (43.).

St. Tönis dreht Partie

Nach dem Seitenwechsel waren gerade einmal fünf Minuten gespielt, als St. Tönis zum 1:1-Ausgleich kam: Konstantin Möllering hatte sich gut auf der linken Seite durchgesetzt und traf dann mit einem schönen Schuss aus 18 Metern unhaltbar in die rechte Ecke (51.). Und exakt acht Minuten später schlugen die Hausherren erneut zu, als Lukas Stiels mit einem Kopfball aus sechs Matern zum 2:1 in die rechte Torecke traf (59.). Sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit hatten die Gäste mal wieder eine gute Möglichkeit, aber ein Schuss vom eingewechselten Mehmet Dalyanoglu aus 25 Metern in die rechte Ecke wurde gut pariert (84.). In der 88. Spielminute bot sich dann Prince Kimbakidila die große Chance zum Ausgleich, nach einem Konter zog er von links in den Sechszehner, aber er traf den Ball nicht richtig und sein Schuss aus zehn Metern flog über das Tor. In der Nachspielzeit hatten die Schwarz-Weißen dann Pech, als ein toller Freistoß von Ferhat Mumcu aus 25 Metern vom starken Schlussmann Joshua Claringbold mit einer hervorragenden Rettungstat noch aus dem rechten Torwinkel geboxt wurde (90. +4).

Apfeld übt Selbstkritik

Damian Apfeld (ETB SW Essen): „Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt und es hätte auch 0:0 zur Halbzeit stehen können, oder sogar müssen. Mit etwas Glück haben wir dann vor der Pause noch das 1:0 erzielt. Wir hatten uns für die zweite Halbzeit mehr vorgenommen, weil wir wussten, dass es brutal schwer werden würde. Wir haben die Positionen etwas verändert und wollten weitaus körperlicher und mit hoher Intensität spielen. Wir wollten zudem die Zweikämpfe an der Mittellinie gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. In den ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel begleiten wir dann nur und dadurch bekamen wir dann auch zwei Gegentore. Danach fehlte uns auch etwas Glück in den Abschlüssen. Wir hätten gut und gerne auch das 2:2 erzielen können. Es war ein schwarzer Sonntag für uns. Ich fliege vom Platz mit Gelb-Rot, das war auch nicht gut. Das müssen wir aber alles hinnehmen und am Mittwoch geht es weiter.“