Die gute Seele des FC-Astoria Walldorf

Lässt man während den Heimspielen der Walldorfer den Blick rund um den Platz im Dietmar-Hopp-Sportpark schweifen, erkennt man zwangsläufig Willi Kempf. Der Präsident ist an sich schon ein ruheloser Mensch, er muss ständig auf Achse sein, stillsitzen ist eine Folter für ihn. Spielen aber seine Walldorfer kommt dazu eine enorme Nervosität, die er am besten im Griff hat, wenn er sich bewegt.
Seit 48 Jahren ist Willi 1. Vorsitzender in Walldorf, seit 53 Jahren Funktionär. Vor der Fusion 2004 bei der SG Walldorf Astoria von 1969 bis ´95 und seit 2004 beim FC-Astoria Walldorf.
Am heutigen Freitag feiert der FCA-Präsident seinen 85. Geburtstag und am wichtigsten – bei guter Gesundheit.
Am 3. Juli 1941 erblickte Willi als jüngstes von vier Kempf-Geschwistern sogar in seiner Heimatstadt das Licht der Welt erblickt. Als kleiner Bub erlebte Willi die letzten Tage des zweiten Weltkriegs und wurde im familieneigenen Hof Hand in Hand mit seiner Mutter Elsa von einem amerikanischen Jagdflieger beschossen. Er erinnert sich: „Der große Torpfosten in unserer Hofeinfahrt schützte uns vor dem Kugelhagel.“
Wie sich bei dem fortgeschrittenen Alter vermuten lässt, ist der Jubilar schon seit Jahrzehnten dabei. Die Leidenschaft für den Fußball entwickelte sich im Jungenalter. Als Fünfzehnjähriger trat er 1956 bei der SG Walldorf Astoria ein und hat in der B- und A-Jugend gegen den Ball getreten. Danach hat er relativ früh für sich entschieden, eine Funktionärslaufbahn einzuschlagen, da er sich dank seinen kommunikativen Fähigkeiten darin besser aufgehoben sah als auf dem Spielfeld.
"Willi in diesem Alter so agil wie eh und je zu sehen, ist einfach nur schön", sagt Frank Fürniß. Der Geschäftsführer Sport des FCA schätzt den Präsidenten sehr und hebt eine seiner Fähigkeiten hervor: "Eine große Eigenschaft, die Willi besitzt, ist jene, dass er immer alles zusammenhält, wenn es einmal schlecht im Verein laufen sollte." Mit einem Schmunzeln fügt Fürniß hinzu: "Und das soll auch die nächsten 85 Jahre bitte so bleiben."
1964, im selben Jahr der Hochzeit mit Ingrid, die ihn seitdem begleitet und seine ganz große Stütze ist, ließ er sich zum Schriftführer bei der Astoria wählen. Ebenfalls 1964 kam der älteste Sohn Bernd zur Welt, drei Jahre darauf komplettierte Udo das Familienglück. Heute sind die beiden Söhne genau wie ihre Eltern erfolgreiche Geschäftsleute.
Willi Kempfs pausenloser Antrieb wirkte sich neben dem Fußball auf seinen Beruf aus. Als gelernter Werkzeugmacher arbeitete sich der fleißige Walldorfer bis zur eigenen Firma hoch. Sein Hauptgeschäftsland war und ist China. Mittlerweile hat er die Volksrepublik weit über 200 Mal bereist. Dort fühlt er sich rundum wohl und seine Vorliebe zu scharfem Essen kann sich im Reich der Mitte bestens entfalten. Eine seiner Leidenschaften ist passenderweise das Züchten von Peperoni.
"Mit seiner herzlichen und geselligen Art ist er die gute Seele des Vereins. Sein unermüdlicher Einsatz und seine Menschlichkeit machen ihn zu einer ganz besonderen Persönlichkeit, die aus unserem Vereinsleben nicht wegzudenken ist", sagt Nicolai Groß, FCA-Geschäftsführer Verwaltung.
FuPa Baden wünscht Willi Kempf alles Gute, viel Gesundheit und noch unzählige Runden um den Sportplatz zu seinem 85. Geburtstag.