Die gute Seele des FC-Astoria Walldorf Regionalliga Südwest +++ Willi Kempf feiert heute seinen 85. Geburtstag von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Lässt man während den Heimspielen der Walldorfer den Blick rund um den Platz im Dietmar-Hopp-Sportpark schweifen, erkennt man zwangsläufig Willi Kempf. Der Präsident ist an sich schon ein ruheloser Mensch, er muss ständig auf Achse sein, stillsitzen ist eine Folter für ihn. Spielen aber seine Walldorfer kommt dazu eine enorme Nervosität, die er am besten im Griff hat, wenn er sich bewegt.

Seit 48 Jahren ist Willi 1. Vorsitzender in Walldorf, seit 53 Jahren Funktionär. Vor der Fusion 2004 bei der SG Walldorf Astoria von 1969 bis ´95 und seit 2004 beim FC-Astoria Walldorf. Am heutigen Freitag feiert der FCA-Präsident seinen 85. Geburtstag und am wichtigsten – bei guter Gesundheit.

Am 3. Juli 1941 erblickte Willi als jüngstes von vier Kempf-Geschwistern sogar in seiner Heimatstadt das Licht der Welt erblickt. Als kleiner Bub erlebte Willi die letzten Tage des zweiten Weltkriegs und wurde im familieneigenen Hof Hand in Hand mit seiner Mutter Elsa von einem amerikanischen Jagdflieger beschossen. Er erinnert sich: „Der große Torpfosten in unserer Hofeinfahrt schützte uns vor dem Kugelhagel.“ Wie sich bei dem fortgeschrittenen Alter vermuten lässt, ist der Jubilar schon seit Jahrzehnten dabei. Die Leidenschaft für den Fußball entwickelte sich im Jungenalter. Als Fünfzehnjähriger trat er 1956 bei der SG Walldorf Astoria ein und hat in der B- und A-Jugend gegen den Ball getreten. Danach hat er relativ früh für sich entschieden, eine Funktionärslaufbahn einzuschlagen, da er sich dank seinen kommunikativen Fähigkeiten darin besser aufgehoben sah als auf dem Spielfeld.