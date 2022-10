Die gute Seele der Holzheimer SG stirbt mit 87 Jahren Der langjährige Sportwart trug die HSG im Herzen und war sich in seinen mehr als sechs Jahrzehnten im Dienste des Vereins für keine Arbeit zu schade.

Ob fahnenschwenkender Linienrichter, der Mann mit dem Arztkoffer oder Helfer in allen Lebenslagen, in mehr als sechs Jahrzehnten auf ehrenamtlicher Schicht war er immer zur Stelle. Doch jetzt muss es in Holzheim auch ohne „Mister HSG“ gehen, der treue Charli ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 87 Jahren gestorben.

Schnell in den Verein verliebt

Seit Karl Pflanz Mitte der 1950er-Jahre aus Düsseldorf über den Rhein nach Holzheim kam, gehörte der HSG sein ganzes Herz. Seine Brötchen verdiente er bei Farben Pelzer an der Mühlenstraße in Neuss, seine (zweite) Leidenschaft war Fortuna Düsseldorf, „doch sein Zuhause war der Sportplatz in Holzheim“, sagt Theo Schrooten, Vorsitzender der Fußball-Abteilung: „Er hatte immer ein offenes Ohr für jeden. Er war Tag und Nacht für die HSG unterwegs. Er steckte all seine Kraft und Zeit in die Erste Mannschaft.“ Für sein Engagement als Sportwart – zu Beginn seiner Amtszeit im Vorstand an der Seite von Detlef Becker, Willi Birrewitz und Josef Kaelin – ernannte ihn der Klub zum Ehrenmitglied, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) würdigte seine Verdienste mit dem Ehrenamtspreis. Die am 18. Oktober 1992 zum ersten Mal aufgelegte Stadion-Zeitung „HSG-Echo“ wäreohne ihn und seinen Bruder Dieter Pflanz niemals gedruckt worden. „Mit seinem Tod ist eine große Lücke entstanden“, sagt Schrooten traurig, denn er weiß: „So eine treue Seele wie ihn findet man nicht überall. Lieber Charli, Du warst unser Vorbild und Du wirst immer in unseren Herzen bleiben.“