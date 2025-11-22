Die „gute Seele“ beim SC Victoria Mennrath

Angefangen hat alles unspektakulär: Sindermanns zukünftiger Schwiegersohn spielte damals in Mennrath und nahm ihn mit zur ersten Mannschaft. Aus dem ersten Kennenlernen entstand da ein Jahrzehnt andauerndes, ehrenamtliches Engagement, das den Verein nachhaltig geprägt hat. Schnell wurde klar, dass Sindermann weit mehr kann, als nur unterstützend am Spielfeldrand zu stehen. Mit seiner Ausbildung im Bereich Fitness und Indoor Cycling entwickelte er ein spezielles Vorbereitungsprogramm, das in der Region schnell bekannt wurde. Spinning-Einheiten, gezielte Kraftarbeit und individuelle Trainingspläne machten die Mennrather Mannschaft nicht nur fitter, sondern verschafften dem Verein einen Vorsprung, der sich auch in den sportlichen Erfolgen widerspiegelte.

Doch Sindermanns Bedeutung erschöpft sich nicht im Sportlichen. Er will als Bindeglied zwischen Trainerteam und Spielern, und auch zwischen Vorstand und Mannschaft fungieren. „Ich trage das Wasser, ich pumpe die Bälle auf, ich tape die Jungs – alles, was sein muss“, erklärt er. Seine Arbeit umfasst Reha-Betreuung, Einzeltrainings, Gespräche mit Spielern, Organisation rund um Sponsoren und Struktur – und nicht selten hört er auch einfach nur zu, wenn jemand Gehör braucht. Er ist derjenige, der auch nach einem schlechten Spiel ruhig bleibt und der Mannschaft Orientierung gibt.

Zuhörer, Kümmerer und Vaterfigur