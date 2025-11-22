Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sindermann ist mehr als ein einfacher Fitnesscoach in Mennrath. – Foto: Spielerprofil
Die „gute Seele“ beim SC Victoria Mennrath
Nicht der Trainer oder ein Stürmer, bei Mennrath ist der langjährige Betreuer und Fitnesscoach Reinhardt Sindermann so etwas wie ein heimlicher Star der Mannschaft. Er hält sich im Hintergrund, übernimmt aber viele Aufgaben und ist für Spieler und Trainerkollegen da. So wichtig ist Sindermann für Mennrath.
Wenn im Fußball über Erfolg gesprochen wird, stehen meist Stürmer oder Cheftrainer, sicher auch oft Torwarte und Verteidiger im Mittelpunkt. Doch beim Landesligisten SC Victoria Mennrath gibt es jemanden, der seit zehn Jahren ganz im Hintergrund wirkt – und ohne den doch vieles nicht funktionieren würde: Reinhardt Sindermann, 58 Jahre alt, Architekt, Fitnesstrainer, Betreuer, Reha-Begleiter – und vor allem Herzstück eines Dorfvereins, der sich bis in die Landesliga hochgearbeitet hat.