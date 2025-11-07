Die Gruppenübersichten der 37. Hallenkreismeisterschaften in Biberach

Die Gruppenauslosungen der 37. Hallenkreismeisterschaften im Landkreis Biberach wurden in dieser Woche durchgeführt. In der BSZ-Halle Biberach fällt von Freitag, 2. Januar, bis Sonntag, 4. Januar 2026 erneut der Startschuss zum traditionsreichsten Hallenturnier der Region. Insgesamt 28 Mannschaften nehmen teil. Mit dabei sind neben dem Titelverteidiger Türkspor Biberach zudem wieder sämtliche Landesligisten aus dem Bezirk – mit Ausnahme des TSV Riedlingen.
Bei der Gruppenauslosung agierte Svenja Guth als Glücksfee. Unter den Augen von Landrat Mario Glaser, Ralf Häussermann (Landratsamt, Organisator Turnier), Roland Wahl (Vorsitzender SG Mettenberg) und Abteilungsleiter Florian Math (SG Mettenberg) wurden die Vorrundengruppen gelost. Ausrichter ist in diesem Jahr die SG Mettenberg.
Die Vorrunde beginnt am Freitag um 18 Uhr und wird am Samstag ab 11 Uhr fortgesetzt. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Diese wird am Sonntag ab 9.30 Uhr ausgespielt, ab 15 Uhr folgt die Endrunde. Das Finale ist auf 17.35 Uhr angesetzt. Die Spielzeit beträgt je zwölf Minuten. In den K.o.-Spielen folgt bei Remis unmittelbar ein Neunmeterschießen, eine Verlängerung ist nur im Finale vorgesehen.
Alle Teams die bei den Platzierungsspielen dabei sind bekommmen einen Pokal. Für die vier besten Mannschaften gibt es zudem Preisgelder, 500 Euro erhält der Turniersieger.
Freitag, 2. Januar
ab 18 Uhr
Gruppe 1
SGM Ringschnait/Mittelbuch, SGM Warthausen/Birkenhard, FV Bad Schussenried II, SGM Attenweiler/Oggelshausen,
Gruppe 2
SV Mietingen, SGM Muttensweiler/Hochdorf, SGM Mettenberg/Rissegg I, SGM Warthausen/Birkenhard II
Samstag, 3. Januar
ab 11 Uhr
Gruppe 3
SV Reinstetten, Spvgg Pflummern-Friedingen, SV Ochsenhausen, SV Eintracht Seekirch,
Gruppe 4
SGM Ummendorf/Fischbach I, SGM Alberweiler/Aßmannshardt, SGM Mettenberg/Rissegg II, SGM Erlenmoos/Ochsenhausen,
ab 14.15 Uhr
Gruppe 5
FV Biberach, SGM Ummendorf/Fischbach II, SGM Äpfingen/Baltringen, FC Wacker Biberach I
Gruppe 6
FV Olympia Laupheim, SV Baustetten, SGM Laupertshausen/Maselheim, , FC Wacker Biberach II
Gruppe 7
FV Bad Schussenried I, FC Mittelbiberach, Türkspor Biberach, SGM Uttenweiler/Bussen
Neben dem Titelverteidiger aus Biberach, ist auch wieder der Sieger aus dem Jahr 2024 SV Mietingen dabei. Die SGM Muttensweiler/Hochdorf zu den bekannten Publikumsmagneten, ihre zahlreichen Zuschauer sorgen regelmäßig für besondere Atmosphäre.
Der sportliche Fokus richtet sich zudem auf die Landesligisten aus dem Bezirk, doch auch Mannschafte aus der Bezirksliga Oberschwaben könnten für die ein oder andere Überraschung gut sein.
Der vollständige Spielplan wird in den kommenden Tagen auf FuPa veröffentlicht. Dort gibt es während des Turniers einen Liveticker, am Finaltag werden Begegnungen zudem über FuPa.tv übertragen.
Damit sind alle organisatorischen Leitplanken gesetzt. Die BSZ-Halle dürfte Anfang Januar erneut zum Mittelpunkt des Hallenfußballs in Oberschwaben werden. Die Mischung aus Tradition, guter Stimmung und spannenden Spielen sorgt seit Jahrzehnten für hohe Resonanz – auch dieses Mal ist mit einer vollen Halle und intensiven Duellen zu rechnen.