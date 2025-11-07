Die Gruppenübersichten der 37. Hallenkreismeisterschaften in Biberach

Titelverteidiger Türkspor Biberach dürfte auch in diesem Jahr wieder ganz vorne dabei sein. – Foto: Matthias Kloos

Die Gruppenauslosungen der 37. Hallenkreismeisterschaften im Landkreis Biberach wurden in dieser Woche durchgeführt. In der BSZ-Halle Biberach fällt von Freitag, 2. Januar, bis Sonntag, 4. Januar 2026 erneut der Startschuss zum traditionsreichsten Hallenturnier der Region. Insgesamt 28 Mannschaften nehmen teil. Mit dabei sind neben dem Titelverteidiger Türkspor Biberach zudem wieder sämtliche Landesligisten aus dem Bezirk – mit Ausnahme des TSV Riedlingen.

Bei der Gruppenauslosung agierte Svenja Guth als Glücksfee. Unter den Augen von Landrat Mario Glaser, Ralf Häussermann (Landratsamt, Organisator Turnier), Roland Wahl (Vorsitzender SG Mettenberg) und Abteilungsleiter Florian Math (SG Mettenberg) wurden die Vorrundengruppen gelost. Ausrichter ist in diesem Jahr die SG Mettenberg. Bewährter Modus – klare Struktur

Die Vorrunde beginnt am Freitag um 18 Uhr und wird am Samstag ab 11 Uhr fortgesetzt. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Diese wird am Sonntag ab 9.30 Uhr ausgespielt, ab 15 Uhr folgt die Endrunde. Das Finale ist auf 17.35 Uhr angesetzt. Die Spielzeit beträgt je zwölf Minuten. In den K.o.-Spielen folgt bei Remis unmittelbar ein Neunmeterschießen, eine Verlängerung ist nur im Finale vorgesehen. Alle Teams die bei den Platzierungsspielen dabei sind bekommmen einen Pokal. Für die vier besten Mannschaften gibt es zudem Preisgelder, 500 Euro erhält der Turniersieger.