Die Gruppenliga-Elf der Hinrunde von Höchsts Jannik Fornoff

Drei Teamkollegen, zwei Spitzenreiter und ein Auerbacher Angriffsduo – so stellt Jannik Fornoff, Torjäger beim TSV Höchst, seine Elf der Hinrunde in der Gruppenliga Darmstadt auf. Der 22 Jahre alte Angreifer ist in die Fußstapfen von Vereinslegende Rico Blecher getreten und mit neun Toren aktuell die Höchster Lebensversicherung. Auch ein Kindheitsidol, mit dem er heute zusammenspielt, hat es in seine Auswahl geschafft. Die ganze Elf der Hinrunde seht ihr im Echo-Artikel (Plus).