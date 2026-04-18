Die Grüne Au wackelt - und Weiden feiert »rundum geilen« Derbysieg 30. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: Hof holt wichtigen Dreier wegen Stadeln, das weiter taumelt +++ WFV und Domreiter remisieren +++ Weiden beendet Gebenbach-Serie +++ von Helmut Weigerstorfer · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

Weiden, wie es siegt. Weiden, wie es feiert. – Foto: Verena Wilden

Auch wenn die Bayernliga Nord bekanntlich regelmäßig verrückt spielt, zeichnet sich nach und nach ein (Gesamt-)Bild ab. Für Bamberg ist nach dem Unentschieden in Würzburg der Aufstiegszug endgültig abgefahren, während der WFV weiter in Richtung direkten Klassenerhalt schielt. Den hat Bayern Hof fast eingetütet - ganz im Gegensatz zu Stadeln. Und dann war da noch das Derby Gebenbach vs. Weiden...

Heute, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 0 1

Die Serie der Gebenbacher (sieben Spiele ohne Niederlage, dabei 19 Punkte) ist gerissen, während die Gäste das Cham-Zwischentief überwunden haben - und den siebten Sieg im achten Spiel holen. Wenig verwunderlich also, wenn Gästetrainer Michael Riester nach dem Derbyerfolg von einem "rundum geilen Sieg" spricht. "Sich so viele Großchancen gegen ein starkes Gebenbach zu erspielen, ist beeindruckend. Tolles Match von meinen Jungs!" Die Serie der Gebenbacher (sieben Spiele ohne Niederlage, dabei 19 Punkte) ist gerissen, während die Gäste das Cham-Zwischentief überwunden haben - und den siebten Sieg im achten Spiel holen. Wenig verwunderlich also, wenn Gästetrainer Michael Riester nach dem Derbyerfolg von einem "rundum geilen Sieg" spricht. "Sich so viele Großchancen gegen ein starkes Gebenbach zu erspielen, ist beeindruckend. Tolles Match von meinen Jungs!" Heute, 16:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof FSV Stadeln Stadeln 2 0

"Ganz wichtiger Heimsieg" für die Hofer Bayern - und der FSV Stadeln taumelt weiter (zurück) in Richtung Landesliga. Die siebte Niederlage für die Dedaj-Truppe, die seit 1. November auf seinen Erfolg wartet - und zwischenzeitlich Spitzenreiter war. "Das war der vielzitierte Arbeitssieg in einem Kampfspiel", fasst SpVgg-Manager Thomas Popp zusammen. "Unheimlich wichtig! Nach dem 1:0 sind auf der Tribüne alle Dämme gebrochen." Coach Henrik Schödel als Feierbiest. – Foto: Mario Wiedel