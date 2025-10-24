„Die Gründe liegen auf der Hand“

Der FSV Grün-Weiß Stadtroda steht nach einem schwierigen Saisonstart in der Landesklasse 1 am Tabellenende – doch von Aufgeben ist an der Roda keine Rede. Am Wochenende wartet mit dem FC Einheit Bad Berka ein echtes Spitzenteam der Liga. Trotz der klaren Rollenverteilung geht Routinier Andreas Lelle optimistisch in die Partie.

Der FSV hat im Sommer einen tiefgreifenden Umbruch hinter sich. Zahlreiche erfahrene Spieler verließen den Verein, viele junge und neue Akteure rückten nach. Dass dies Spuren hinterlässt, liegt auf der Hand. „Der Grund für die aktuelle Situation ist sehr deutlich fest zu machen“, erklärt Lelle nüchtern. „Wir haben viele Stamm- und Führungsspieler verloren, was man unmöglich auffangen kann. Uns war vor der Saison schon klar, dass dieses Jahr ganz, ganz schwierig werden wird.“Der Routinier sieht die aktuelle Situation deshalb nicht als Enttäuschung, sondern als realistischen Zwischenstand in einem laufenden Prozess: „Ich würde den Saisonstart gar nicht als schwach bewerten, sondern als realistisch. Wir benötigen auf jeden Fall noch Zeit, um uns als Mannschaft zu finden und gemeinsam besser zu werden.“

Für die erfahrenen Kräfte im Team bedeutet der Neuaufbau auch eine neue Verantwortung. Viele der jungen Spieler erleben erstmals Fußball auf Landesklassen-Niveau, einige ohne größere Ausbildung im Nachwuchsbereich. Lelle sieht sich und seine erfahrenen Mitspieler hier in der Pflicht: „Die Aufgabe von den Führungsspielern ist es natürlich, diese Jungs ranzuführen und zu leiten – viel erklären, viel zeigen und vorneweg zu gehen. Geduld ist hier das Stichwort.“Er selbst kann auf reichlich Erfahrung im Abstiegskampf zurückgreifen – ein Vorteil in dieser Situation. „Sicherlich ist es auch von Vorteil, dass einige von uns viele Jahre Abstiegskampf in anderen Ligen erfahren haben. Wir kennen die Situation also zu gut und wissen, worauf es ankommt.“Trotz der sportlichen Lage herrscht in der Mannschaft keine gedrückte Stimmung. Im Gegenteil: „Ein ganz wichtiger Faktor ist tatsächlich, dass man die Stimmung hochhält und alle trotzdem den Spaß nicht verlieren. Das schätze ich bei uns recht positiv ein – die Stimmung ist wie üblich super.“

Bad Berka als große Herausforderung

Am Sonntag wartet nun mit dem FC Einheit Bad Berka ein echtes Schwergewicht der Liga auf die Grün-Weißen. Die Gäste gehören zu den konstantesten Teams der laufenden Saison und reisen als Favorit an. Doch Stadtroda will sich keineswegs kampflos ergeben. „Wir müssen Bad Berka einen richtigen Fight liefern und von der ersten Sekunde an hellwach sein“, fordert Lelle. „Außerdem müssen wir gnadenlos effizient sein mit unseren Chancen. Auf Spielglück können wir uns nicht verlassen – das hat für gewöhnlich die Mannschaft, die obendran steht.“Die Marschroute ist klar: Leidenschaft, Kompaktheit und Effektivität sollen der Schlüssel sein. „Das Spiel wird aber auch nicht schwerer oder leichter als alle anderen werden. Wir müssen an unsere Chance glauben, bis zum Schluss.“